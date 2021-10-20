Справа Труханова: ВАКС призначив запобіжний захід ще одному підозрюваному

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід співзасновнику одеської будівельної компанії "Будова" Дмитру Дімарському. Бізнесмену призначили заставу в розмірі понад 59 мільйонів гривень.

Дмитро Дімарський може внести заставу протягом 5 робочих днів. Крім того, на нього накладена низка особистих зобов'язань.

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Деталі судового рішення

Дімарський відтепер зобов'язаний прибувати на першу вимогу до прокурорів та детективів, не виїжджати з Одеси без дозволу слідчих та здати закордонні паспорти. Крім того, бізнесмену заборонено спілкуватися з іншими фігурантами справи. За даними "РБК", мова йде зокрема й про Володимира Галантерника, якому заочно повідомили про підозру. Саме останній сприяв Дімарському в заволодінні земельними ділянками під забудову, про що свідчить документ їхньої угоди, який вилучили детективи.

Прокурори наполягали на сумі застави 237 мільйонів гривень, однак суд обрав майже 59,5 мільйона гривень.

Запобіжний захід діятиме до 18 грудня 2021 року. До виплати застави Дімарський перебуватиме під вартою.

Схеми Дімарського

За даними слідства, компанія "Будова", співзасновником якої є Дмитро Дімарський, за останні кілька років звела на вулиці Жаботинського в Одесі 7 хмарочосів по 25 поверхів кожен. Суму збитків для міста від незаконних оборудок оцінюють майже в 130 мільйонів гривень.

За рішенням Печерського суду, на земельні ділянки та будівлі накладений арешт. Загалом Дімарський є одним із 16 фігурантів справи про незаконне заволодіння землею, яке завдало Одесі збитків на майже 700 мільйонів гривень.

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