У Києві триває судовий розгляд справи про вбивство 16-річного Максима Матерухіна на фунікулері у квітні 2024 року. Обвинувачений, колишній співробітник Управління державної охорони Артем Косов, перебуває під вартою на гауптвахті.

Про перебіг останнього засідання та аргументи сторін 24 Каналу розповіла ведуча Яна Богословська. За її словами, прокурори наполягали на збереженні чинного запобіжного заходу, посилаючись на ризик втечі та ймовірність нових злочинів.

Як суд вирішував питання запобіжного заходу?

У Шевченківському райсуді Києва розглядали подальшу міру запобіжного заходу для Артема Косова. У засіданні брав участь генеральний прокурор Руслан Кравченко, який просив залишити обвинуваченого на гауптвахті. Прокуратура наголошувала на ризику переховування та ймовірності нових злочинів в умовах воєнного стану, а також на обмежених можливостях контролю електронними браслетами.

Сьогодні запобіжний захід переобрали: Артем Косов залишається до 11 жовтня під вартою,

– повідомила ведуча 24 Каналу Яна Богословська.

Кілька попередніх засідань не відбулися через неявку захисників. Адвокат Богдан Кушнір офіційно заявив про вихід зі справи через зайнятість, тепер Косова представляє Дмитро Земницький. Наступне засідання призначили на 20 серпня.

Позиція обвинуваченого

Під час засідання Артем Косов вперше за тривалий час погодився спілкуватися з журналістами. Він пояснив, що вихід одного з його двох адвокатів пов'язаний не лише із завантаженістю захисника, а й з тим, що суд, на його думку, ігнорував клопотання сторони захисту та не розглядав їх належним чином.

Ставлення суду вже є упередженим з самого початку,

– заявив Косов, коментуючи вихід адвоката Богдана Кушніра, що спричинено, на думку обвинувачуваного, ігноруванням клопотань сторони захисту.

На запитання про визнання провини він відповів, що говоритиме про це на наступних засіданнях і надаватиме інформацію, яка, за його словами, спростовуватиме поширені у соцмережах версії. Він наголосив, що планує надалі спілкуватися з медіа під час кожного судового засідання.

Реакція потерпілої сторони

Мати загиблого, Ірина Матерухіна, вперше мала діалог із Артемом Косовим у залі суду. Вона запитала: "Нащо ти взагалі пішов за моєю дитиною?", маючи на увазі момент після падіння, коли син зазнав смертельної травми.

За версією слідства, Косов підійшов нібито для надання допомоги, однак очевидці стверджували, що він міг намагатися задушити підлітка. Обвинувачуваний попросив вибачення, але провини не визнав і пояснень своїх дій не надав.

Ця людина від слова зовсім не розуміє, що він накоїв. Але за що вибачатися? Це питання,

– сказала Матерухіна.

Вона зазначила, що поведінка Косова цього разу відрізнялася від попередніх – він уперше почав відкрито говорити як із журналістами, так і з нею особисто. Матерухіна також назвала несподіваною та важливою присутність на засіданні генерального прокурора Руслана Кравченка, подякувала за увагу до справи та висловила сподівання, що за його участі процес відбуватиметься без затягувань. Потерпіла наголосила, що й надалі у суді вимагатиме для обвинуваченого максимального покарання.

Обставини трагедії

За даними слідства, у квітні 2024 року на верхній станції київського фунікулера між Артемом Косовим та 16-річним Максимом Матерухіним виник конфлікт. Обвинувачуваний, за версією прокурорів, штовхнув підлітка на скляну конструкцію, внаслідок чого хлопець зазнав смертельної травми шиї. Після падіння Косов спустився до нього та намагався накласти жгут.

Ведуча 24 Каналу Яна Богословська розповіла, що особисто запитала в обвинувачуваного, чи був він у нетверезому стані в день трагедії. Вона нагадала, що за результатами експертиз у його крові виявили алкоголь і наркотичні речовини. Косов підтвердив, що не був тверезим, зазначивши:

Ну, якщо слідство так говорить і воно дослідило докази та продовжує стверджувати, то, мабуть, так.

Суд і надалі досліджує докази та свідчення у цій справі.