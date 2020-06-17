У Печерському суді Києва з 10 ранку триває засідання, на якому мають змінити запобіжний захід підозрюваному у вбивстві активістки Катерини Гандзюк Владиславу Мангеру. Наразі оголошено перерву до 13 години, оскільки голова Херсонської ОДА викликав нового захисника.

Як повідомив прокурор Андрій Синюк, новому захиснику Мангера потрібно ознайомитися з матеріалами справи. Про це розповіла журналістка 24 каналу.

Читайте також Справа вбивства Гандзюк: суд відклав розгляд зміни запобіжного заходу Мангеру

Відомо, що підозрюваного у вбивстві херсонської активістки зранку доставили в будівлю суду. Минулу ніч він провів у СІЗО СБУ.

Однак імовірно, що його завели у приміщення не через головний вхід. Адже журналісти не бачили Владислава Мангера.

Зауважимо, що на засідання суду не допустили представників ЗМІ, Однак, як повідомила кореспондентка, попри це, вчора син Владислава Мангера був у будівлі і навіть вів пряму трансляцію в соцмережі з зали суду.

Наразі під будівлею немає групи підтримки голови Херсонські ОДА. Але журналістка зауважила, що у сквері навпроти приміщення сидять чоловіки спортивної статури. За її словами, молодики могли прийти, аби підтримати Мангера.

Розслідування у справі Гандзюк: що відомо

На громадську активістку та працівницю виконкому Херсонської міської ради Катерину Гандзюк невідомі напали 31 липня 2018 року. Тоді її облили сірчаною кислотою, внаслідок чого 40% її тіла зазнало опіків. 4 листопада 2018 року активістка померла в лікарні.

Напад здійснили п'ятеро осіб – Сергій Торбін, В’ячеслав Вишневський, Микита Грабчук, Володимир Васянович та Віктор Горбунов. У червні 2019 року їх було визнано винними в умисному нанесенні важких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть. Вони отримали від 3 до 6,5 років.

Розслідування щодо нападу продовжилося, адже замовників та організаторів не знайшли. Через це Олексій Левін втік закордон. Його затримали в Болгарії 24 січня 2020 року. Досудове розслідування було поновлено. Однак Левін відмовляється свідчити у суді по цій справі. 25 травня суд вирішив залишити підозрюваного Олексія Левіна під вартою до липня.

СБУ та Генпрокуратура Ірина Венедіктова повідомили, що завершили досудове розслідування у справі про вбивство Катерини Гандзюк 27 квітня 2020 року. Висунули підозри ймовірним організаторам та замовникам нападу – Олексію Левіну та Владиславу Мангеру. Також екснардепу та ексголові Херсонської ОДА Андрію Гордєєву та колишньому заступнику голови Херсонської ОДА Євгену Рищуку. Вони нібито теж могли бути причетні до цієї справи, підозри не оголошували.

Дивіться включення журналістки 24 каналу: відео