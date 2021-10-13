Соратниця мера Одеси Геннадія Труханова також отримала низку особистих зобов'язань. Серед них – здача закордонних паспортів.

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Перелік зобов'язань Поповської

Детективи НАБУ наполягали на тому, щоб Поповську відправили під варту, однак суд відхилив клопотання. Чиновниця може оскаржити це рішення.

Тепер Інна Поповська, яка є однією із 16 фігуранток справи про заволодіння землею в Одесі, повинна на першу вимогу прибувати до правоохоронців та суддів. Також директорці юридичного департаменту заборонено без дозволу слідчих покидати Одесу та повідомляти суд, прокурорів та детективів у разі зміни місця проживання.

Крім того, чиновниці заборонено спілкуватися з іншими підозрюваними у цій справі та свідками. Такі обмеження діятимуть до 12 грудня 2021 року.

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