Справа 127 мільярдів гривень: Суд надав ГПУ доступ до деяких документів НБУ та "ПриватБанку"

Печерський районний суд надав слідчим Генеральної прокуратури доступ до документів щодо закупівлі Національним банком України послуг forensic audit (судового аудиту) ПАТ "ПриватБанк".

Про це свідчить рішення суду від 5 грудня 2017 року, пише РБК. Зокрема, доступ стосується договорів про закупівлю послуг, актів виконаних робіт та постановами Нацбанку про відбір компанії-претендента, які перебувають у власності регулятора.

Таким чином, слідчі отримали можливість вивчити всі документи діяльності компаній Kroll Associates U. K. Limited і AlixPartners Services UK LLP щодо "ПриватБанку".

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Варто відзначити, що слідчим заборонили вилучати оригінали зазначених документів. Згідно з матеріалами суду, доступ знадобився слідству в рамках розслідування надання "ПриватБанком" близько 127 млрд гривень кредитних коштів пов'язаним особам.