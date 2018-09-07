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ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ

Справа Анатолія Жука: поліція розкрила головні подробиці та ім'я вбивці екс-депутата

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Анатолія Жука вбила його дружина
Анатолія Жука вбила його дружина / фото з відкритих джерел

Поліція спільно із прокуратурою розкрила резонансне вбивство колишнього депутата Сумської міської ради Анатолія Жука. 7 вересня 31-річній дружині загиблого оголошено про підозру. Правоохоронці готують документи для оголошення підозрюваної в міжнародний розшук та екстрадицію.

Про це інформує прес-служба прокуратури Сумської області.

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Слідчі встановили, що дружина Анатолія Жука, Ганна, ретельно спланувала вбивство свого чоловіка. Саме вона спочатку влаштувала у будинку пожежу, яку екс-депутат самостійно погасив, а потім застрелила Анатолія, коли він спав на подвір'ї.

Між подружжям Жуків були непрості стосунки, жінка неодноразово розповідала близьким людям, що чоловік застосовує до неї фізичну силу, певний час вона проживала окремо від потерпілого. При цьому, розлучитись із чоловіком вона не могла, оскільки він погрожував забрати в неї дитину,
– йдеться у повідомленні прес-служби.

Зазначається, що у день вбивства Ганна Жук відправила власну 10-річну доньку на таксі до своєї матері. Жінка підпалила кімнату в будинку, де відпочивав Анатолій, а сама, щоб забезпечити собі алібі, поїхала з водієм, з яким мала близькі стосунки, сплачувати за комунальні послуги в центр міста. Хоча до цього вона систематично сплачувала рахунки через Інтернет.

Анатолій Жук вбивство Суми
Анатолій Жук із дружиною Ганною та донькою Алісою

Анатолій Жук, прокинувшись, самотужки загасив пожежу, зателефонував дружині, і вона повернулась додому. Після того, як зіпсовані пожежею речі винесли з будинку, Анатолій ліг відпочити на подвір’ї, а водій поїхав на автозаправку.

На невдалій спробі Ганна не зупинилась. Скориставшись тим, що чоловік заснув, жінка взяла його пістолет марки СZ-75, який незаконно зберігався у них вдома, та тричі вистрелила в сплячого Анатолія.

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"Відповідно до висновків експертиз, на руці, верхній частині джинсів і блузі жінки, в які вона, згідно зібраних доказів була одягнена на час вчинення злочину, виявили сліди продуктів пострілу. Причиною пожежі у кімнаті був підпал", – додають слідчі.

Після вбивства 8 серпня 2018 року жінка разом із дитиною та водієм перетнули державний кордон та нелегально виїхала до РФ без намірів повертатись у країну.

Нагадаємо, екс-депутата міської ради Сум Анатолія Жука застрелили у подвір'ї власного будинку увечері 2 серпня. Тіло виявив його батько, який прийшов до сина в гості. 

Теги: Новини України Поліція Вбивство Анатолія Жука Суми Кримінальні новини
Джерело: 24 канал
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