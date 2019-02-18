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      Справа "діамантових прокурорів": новий конфлікт між ГПУ, судом та журналістами "Новое время"

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      Справа "Діамантових прокурорів" тягнеться з 2015 року
      Справа "Діамантових прокурорів" тягнеться з 2015 року / sud-report.org.ua

      Суд надав ГПУ доступ до внутрішніх документів редакції видання "Новое время" і листів журналіста-розслідувача Івана Верстюка. Причиною стала публікація щодо доньки "діамантового прокурора" Олександра Корнійця. У ГПУ вважають, що журналісти розкрили таємницю слідства. У НВ ж запевняють, що ГПУ лише вкотре безпідставно чинить тиск на журналістів.

      4 лютого суддя Печерського районного суду Києва Володимир Карабань надав генеральній прокуратурі доступ до внутрішніх документів редакції "Новое время". І до всіх матеріалів журналіста Івана Верстюка – автора низки резонансних розслідувань, у тому числі й про корупцію у сфері оборони. 13 лютого редакція офіційно отримала постанову суду. І у разі відмови надавати інформацію на вимогу ГПУ на НВ чекає обшук.

      Про найбільші корупційні скандали незалежної України – читайте у матеріалі 24 каналу

      Генпрокуратура проводить розслідування щодо статті Івана Верстюка "Діамантова дочка" від серпня 2016 року. У матеріалі мова йшла про дочку екс-заступника прокурора Київської області Олександра Корнійця. При чому розслідувачі спиралися на інформацію Британського кримінального агентства – мовляв, Корнієць, маючи зарплату 200 тисяч гривень на рік, заплатив понад 120 тисяч фунтів стерлінгів за навчання дочки у Великій Британії. ГПУ ж вирішила, що ця публікація є розголошенням таємниці слідства.

      Хто такий Олександр Корнієць? Це один з двох так званих "діамантових прокурорів", затриманих у липні 2015 року на великому хабарі. Справу цю досі розглядає столичний Голосіївський суд, утім, Корнієць не перебуває під вартою. 

      Детально про справу "діамантових прокурорів"

      До слова, у серпні 2018 той же Печерський суд надав ГПУ доступ до інформації з мобільного та геолокації журналістки Крістіни Бердинських. У вересні Апеляційний суд частково задовольнив скаргу Бердинських на це рішення і повернув її справу до Печерського суду. А там вона потрапила до все того ж судді Карабаня, який вже тричі переносив її розгляд.

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      Теги: Новини України Журналісти Розслідування ГПУ ЗМІ
      Джерело: 24 Канал
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