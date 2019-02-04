Справа Еміліано Сала: рятувальникам на дні Ла-Маншу вдалося виявити фрагменти зниклого літака

Пошуковій операції вдалося виявити уламки літака, на якому з французького Нанту у валлійський Кардіфф летів аргентинський футболіст Еміліано Сала.

Пошукове судно знайшло фрагменти літака на дні Ла-Маншу уранці 3 лютого, пишуть британські ЗМІ.

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Пошукова операція успішно ідентифікувала знайдені частини, як такі, що належать моделі PA 46-310P Malibu. Саме на ній летіли футболіст і пілот Девід Ібботсон.

Про знахідку уже сповістили як родину Сала, так Ібботсона. Зараз знахідка перебуває під наглядом Відділення розслідування авіаційних подій (AAIB). Відомство у понеділок, 4 лютого, має зробити офіційну заяву.

Уламки зниклого літака вдалося знайти Девіду Мернсу, який проводив приватні пошуки на площі у 10 квадратних кілометрів на своєму судні марки FPV MORVEN. Опісля він відправив фрагменти на корабель GEO OCEAN III, де їх ідентифікували за допомогою радіокерованих апаратів. Про це чоловік сповістив у своєму Twitter.

Wreckage of the plane carrying Emiliano Sala and piloted by David Ibbotson was located early this morning by the FPV MORVEN. As agreed with the AAIB they moved the GEO OCEAN III over the position we provided them to visually identify the plane by ROV. #EmilianoSala — David Mearns (@davidlmearns) 3 February 2019

Це вже не вперше, коли рятувальники знаходять частини зниклого літака. Зокрема, 30 січня їм вдалося виявити подушки від сидінь на узбережжі півострова Котантен неподалік від Серенвілля (Франція).

Що сталося з Еміліано Сала? Увечері 21 січня над Ла-Маншем зник літак з аргентинським футболістом Еміліано Сала. Він направлявся з Нанта у Кардіфф, де підписав рекордний контракт з місцевою командою. Відомо, що перед зникненням пілот літака просив про екстрену посадку.



23 січня рятувальники відзначилися першими знахідками – їм вдалося виявити уламки металу поблизу місця можливої катастрофи, однак жодних слідів людей не було.



24 січня поліція офіційно припинили операцію з пошуків зниклого літака, на борту якого перебував Еміліано Сала.



Цілком імовірно, що Сала та Ібботсона так і не вижили, щоправда у поліції назвали умови, за яких вони могли залишитися живими.