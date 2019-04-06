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      Справа Гандзюк: очільник Херсонської ОДА Гордєєв подав у відставку

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      Гордєєв подав у відставку
      Гордєєв подав у відставку / Facebook // Олександр Співаковський

      Голова Херсонської обласної державної адміністрації Андрій Гордєєв йде у відставку за власним бажанням. Активісти та батько Катерини Гандзюк закидають йому співпрацю із підозрюваними у вбивстві активістки.

      Гордєєв вже написав заяву про звільнення на ім'я президента України Петра Порошенка.

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      Нардеп Олександр Співаковський зазначив, що очільник Херсонської ОДА прийняв таке рішення "заради суспільного спокою та України". А всі звинувачення проти нього мають розслідуватись правоохоронцями. І натякнув, що Гордєєв готовий дати свідчення на поліграфі. 

      "Якщо є претензії та сумніви – потрібно дати можливість слідству прозоро і чітко виявити всі обставини жахливого вбивства (Катерини Гандзюк – 24 канал). У нас не 1937 рік, і винуватих не призначають. Остаточне рішення за Президентом України!" – вважає Співаковський. 

      Що треба знати про вбивство Гандзюк:

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      Теги: Новини України Гордєєв Андрій Анатолійович Новини Херсона Справа Катерини Гандзюк Новини політики
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