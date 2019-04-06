Справа Гандзюк: очільник Херсонської ОДА Гордєєв подав у відставку
Голова Херсонської обласної державної адміністрації Андрій Гордєєв йде у відставку за власним бажанням. Активісти та батько Катерини Гандзюк закидають йому співпрацю із підозрюваними у вбивстві активістки.
Гордєєв вже написав заяву про звільнення на ім'я президента України Петра Порошенка.
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Нардеп Олександр Співаковський зазначив, що очільник Херсонської ОДА прийняв таке рішення "заради суспільного спокою та України". А всі звинувачення проти нього мають розслідуватись правоохоронцями. І натякнув, що Гордєєв готовий дати свідчення на поліграфі.
"Якщо є претензії та сумніви – потрібно дати можливість слідству прозоро і чітко виявити всі обставини жахливого вбивства (Катерини Гандзюк – 24 канал). У нас не 1937 рік, і винуватих не призначають. Остаточне рішення за Президентом України!" – вважає Співаковський.
Що треба знати про вбивство Гандзюк:
- 31 липня у Херсоні Катерину Гандзюк облили сірчаною кислотою, внаслідок чого жінка зазнала опіків тіла. 22 серпня правоохоронці повідомили, що затримали шість осіб, підозрюваних у скоєнні злочину.
- 4 листопада Катерина Гандзюк померла. Офіційна причина смерті – поліорганна недостатність та хімічні опіки 39% тіла внаслідок нападу з використанням хімічної речовини. 7 листопада Катерину Гандзюк поховали у Херсоні.
- Активісти та журналісти заявили, що посередником між організатором і виконавцями вбивства Катерини Гандзюк є помічник нардепа від БПП Миколи Паламарчука – Ігор Павловський. Павловський нібито передавав гроші "за роботу" підозрюваному у злочині Сергію Торбіну. Згодом як Павловський, так і Паламарчук обвинувачення відкинули та запевнили, що до цієї справи не мають жодного стосунку. 12 листопада Павловського було затримано.
- 3 грудня 2018 року генпрокурор Юрій Луценко заявив, що слідство встановило усіх замовників і організаторів вбивства Гандзюк. За його словами, мотив цього злочину – активність Гандзюк проти однієї із великих корупційних схем місцевої влади.
- 4 грудня 2018 року правоохоронці заочно оголосили Левіну про підозру у причетності до вбивства Гандзюк. Ймовірно, Левін переховується у Домінікані. Його оголошено у розшук.
- Батько Катерини Віктор на засіданні ТСК звинуватив у причетності до замовлення вбивства його доньки голову Херсонської облради Владислава Мангера, голову херсонської ОДА Андрія Гордєєва та його заступника Євгена Рищука. За його словами, усі три чиновники співпрацювали з офіційним підозрюваним в організації злочину Левіним.
- 11 лютого очільнику Херсонської облради Мангеру оголосили підозру у замовленні вбивства Гандзюк. 15 лютого суд обрав йому запобіжний захід: арешт на 17 днів із правом внесення застави у сумі 2 мільйони 497 тисяч 300 гривень. Того ж дня за Мангера заставу внесли. 18 лютого Мангер уже вийшов на роботу.
- 3 квітня суд прийняв рішення повернути електронний браслет Мангеру, а також зобов'язав його здати закордонний паспорт. Дія запобіжного заходу триватиме протягом 60 діб – тобто до 1 червня.