Справа Гандзюк: очільник Херсонської ОДА Гордєєв подав у відставку

Голова Херсонської обласної державної адміністрації Андрій Гордєєв йде у відставку за власним бажанням. Активісти та батько Катерини Гандзюк закидають йому співпрацю із підозрюваними у вбивстві активістки.

Гордєєв вже написав заяву про звільнення на ім'я президента України Петра Порошенка.

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Нардеп Олександр Співаковський зазначив, що очільник Херсонської ОДА прийняв таке рішення "заради суспільного спокою та України". А всі звинувачення проти нього мають розслідуватись правоохоронцями. І натякнув, що Гордєєв готовий дати свідчення на поліграфі.

"Якщо є претензії та сумніви – потрібно дати можливість слідству прозоро і чітко виявити всі обставини жахливого вбивства (Катерини Гандзюк – 24 канал). У нас не 1937 рік, і винуватих не призначають. Остаточне рішення за Президентом України!" – вважає Співаковський.

Що треба знати про вбивство Гандзюк: