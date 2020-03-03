Справа Гандзюк: Павловського з суду забрала "швидка" – термін його арешту закінчується

Ігора Павловського, одного з причетних до організації замаху на Катерину Гандзюк, відправили до лікарні прямо з приміщення Печерського райсуду Києва. Тут мали розглянути продовження терміну його тримання під вартою.

Про інцидент повідомляє "Громадське" у твіттері. За даними ресурсу, Павловського мали доставити до суду, але під час перебування в конвойній кімнаті він нібито впав. Медики кажуть, що у нього утворилася гематома. Також вони не можуть визначити, наскільки безпечно Павловському брати участь в засіданні.

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Справа Гандзюк: Павловському стало погано у приміщенні Печерського райсуду – відео

Ігоря Павловського, обвинуваченого у справі вбивства Катерини Гандзюк, лікарі винесли з приміщення Печерського суду.



Термін тримання Павловського під вартою спливає завтра — якщо клопотання про продовження терміну не розглянуть, Павловського звільнять з-під варти pic.twitter.com/s9Ryo5yfR5 — hromadske (@HromadskeUA) March 3, 2020

У засіданні оголосили технічну перерву до 18:00 через госпіталізацію Павловського. У лікарні повинні визначити його стан, а також що стало причиною утворення гематоми.

Павловського госпіталізували з приміщення Печерського райсуду: відео

Лікарі госпіталізували з судового засідання Ігоря Павловського, обвинуваченого у справі вбивства Катерини Гандзюк.



Печерський суд мав розглянути клопотання про продовження терміну тримання Павловського під вартою — чинний термін закінчується завтра pic.twitter.com/sIO4CMEUcs — hromadske (@HromadskeUA) March 3, 2020

Додамо, що на засідання також не з'явився адвокат Павловського, якого йому надали безкоштовно. Прокурор заявив, що обвинувачений може симулювати.

Слухання якої справи відбувалося в Печерському райсуді

Печерський суд мав розглянути продовження тримання під вартою Павловського за підозрою в іншому провадженні – про створення злочинної організації на території Херсонської області та незаконному зберіганні зброї.

Попередній термін має закінчитися 4 березня приблизно о 13:00. Якщо клопотання про продовження терміну не розглянуть, Павловського звільнять з-під варти.

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Затримання та суд на Павловським: що відомо

20 січня у Херсоні пройшли масові обшуки за справою вбивства активістки Катерини Гандзюк. Водночас відбулася спецоперація з усунення злочинного угруповання. Його організатором власне і є Павловський.

Також обшуки провели у голови Херсонської облради Владислава Мангера, ексголови Херсонської ОДА Андрія Гордєєва, його заступника Євгена Рищука та інших осіб у справі про вбивство Гандзюк.

Згодом Павловському вручили підозру та затримали. Печерський районний суд Києва 21 січня обрав запобіжний захід Ігорю Павловському. Його відправили під варту на 1,5 місяці – з 21 січня до 4 березня 2020 року. На це рішення захист Павловського подав оскарження. Але 13 лютого Апеляційний суд залишив його під вартою.

Павловський є колишнім помічника народного депутата 8-го скликання Миколи Паламарчука (фракція "Блоку Петра Порошенка"), якого також підозрюють в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк.

Зауважимо, що раніше Павловський вже перебував у СІЗО за справою Гандзюк, але його випустили під домашній арешт начебто через "жахливий стан здоров’я". Після цього він п’ять разів не з’являвся до Приморського райсуду Одеси та один раз не з’явився до Верховного суду. Щоправда, у ті дні, коли Павловського чекали у суді, він активно пересувався Одесою та Херсоном.

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Головне про смерть Катерини Гандзюк

Активістка та радниця мера Херсона Катерина Гандзюк померла у листопаді 2018 року. Медики тривалий час намагалися їй врятувати життя та провели кілька операцій, проте безрезультатно. Смерть її настала після нападу, коли жінку облили сірчаною кислотою. У результаті 30% її тіла зазнало опіків.

Замовника злочину досі не знайшли. Адвокати та активісти вважають, що до вбивства Катерини Гандзюк є причетними вищезазначені Владислав Мангер та Ігор Павловський.

Кого вже покарали за напад на Катерину Гандзюк

У червні 2019 року суд виніс вироки 5 співучасникам злочину:

координатор замаху Сергій Торбін був засуджений до 6 років і 6 місяців ув’язнення,

був засуджений до 6 років і 6 місяців ув’язнення, нападник Микита Грабчук – 6 років в'язниці,

– 6 років в'язниці, причетні до нападу Володимир Васянович та В’ячеслав Вишневський – по 4 роки ув’язнення,

та – по 4 роки ув’язнення, Віктор Горбунов – 3 роки.

У грудні 2018 року про підозру в організації вбивства оголосили Олексію Левіну (Москаленку).

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