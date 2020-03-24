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      Справа Гандзюк: підозрюваному Левіну на суді стало погано, засідання тимчасово зупинили

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      Підозрюваному Левіну на суді стало погано / hromadske.ua

      Підозрюваному в організації нападу на Катерину Гандзюк Олексію Левіну (Москаленку) стало погано під час засідання суду. Однак після невеликої перерви розгляд справи продовжили.

      Левін попросив суд зробити 10-хвилинну перерву для провітрювання приміщення. Про це повідомляє "Громадське".

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      Засідання проходило у закритому режимі. Через ризик поширення коронавірусу на ньому були тільки зацікавлені сторони.

      Адвокат Левіна на суді заявив, що його підзахисного не перевіряли на наявність коронавірусу. Адже він приїхав з Болгарії, де введено надзвичайний стан.

      Захисник попросив надати інший зал для засідання, в якому буде більша дистанція між людьми. У наявних умовах є небезпека зараження.

      Крім того, підозрюваний Владислав Мангер та четверо його захисників просили відкласти засідання. Пояснили це тим, що один з адвокатів не встиг приїхати на засідання. Суддя не задовольнила це прохання.

      Раніше слідство призупиняло розслідування щодо Мангера та Левіна, бо тривав розшук самого Левіна.

      Важливо! Левіна знайшли і затримали у Болгарії 22 березня. Це стало можливим завдяки сучасним технологіям і продуманій спецоперації.

      Що відомо про причетність Левіна до вбивства Гандзюк

      • Левін працював помічником депутата облради Миколи Ставицького, а також радником голови облради Владислава Мангера;
      • на Херсонщині був кримінальним авторитетом;
      • територію України покинув невдовзі після нападу на Гандзюк у 2018 році;
      • після цього Левіна оголосили в міжнародний розшук;
      • журналістам вдалося отримати відео, на якому Левін розповідав, що нібито заступник голови Херсонської ОДА Рищук просив його "якось покарати Катерину Гандзюк";
      • Сам підозрюваний наполягає, що не причетний до вбивства Гандзюк. Водночас не заперечує зустрічей з іншими фігурантами справи – Ігорем Павловським і Сергієм Торбіним.

      Що відомо про вбивство Катерини Гандзюк31 липня 2018 року невідомі напали на громадську активістку та радницю мера Херсона Катерину Гандзюк. Її облили сірчаною кислотою. Жінка зазнала 30% опіків тіла і потрапила до лікарні. Медики кілька місяців рятували Гандзюк, провели низку операцій, однак 4 листопада 2018 року активістка померла в лікарні.

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Карантин в Україні 2020 Владислав Мангер Коронавірус в Україні Судді Новини Києва Справа Катерини Гандзюк
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