Справа Гандзюк: підозрюваному Левіну на суді стало погано, засідання тимчасово зупинили
Підозрюваному в організації нападу на Катерину Гандзюк Олексію Левіну (Москаленку) стало погано під час засідання суду. Однак після невеликої перерви розгляд справи продовжили.
Левін попросив суд зробити 10-хвилинну перерву для провітрювання приміщення. Про це повідомляє "Громадське".
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Засідання проходило у закритому режимі. Через ризик поширення коронавірусу на ньому були тільки зацікавлені сторони.
Адвокат Левіна на суді заявив, що його підзахисного не перевіряли на наявність коронавірусу. Адже він приїхав з Болгарії, де введено надзвичайний стан.
Захисник попросив надати інший зал для засідання, в якому буде більша дистанція між людьми. У наявних умовах є небезпека зараження.
Крім того, підозрюваний Владислав Мангер та четверо його захисників просили відкласти засідання. Пояснили це тим, що один з адвокатів не встиг приїхати на засідання. Суддя не задовольнила це прохання.
Раніше слідство призупиняло розслідування щодо Мангера та Левіна, бо тривав розшук самого Левіна.
Важливо! Левіна знайшли і затримали у Болгарії 22 березня. Це стало можливим завдяки сучасним технологіям і продуманій спецоперації.
Що відомо про причетність Левіна до вбивства Гандзюк
- Левін працював помічником депутата облради Миколи Ставицького, а також радником голови облради Владислава Мангера;
- на Херсонщині був кримінальним авторитетом;
- територію України покинув невдовзі після нападу на Гандзюк у 2018 році;
- після цього Левіна оголосили в міжнародний розшук;
- журналістам вдалося отримати відео, на якому Левін розповідав, що нібито заступник голови Херсонської ОДА Рищук просив його "якось покарати Катерину Гандзюк";
- Сам підозрюваний наполягає, що не причетний до вбивства Гандзюк. Водночас не заперечує зустрічей з іншими фігурантами справи – Ігорем Павловським і Сергієм Торбіним.
Що відомо про вбивство Катерини Гандзюк? 31 липня 2018 року невідомі напали на громадську активістку та радницю мера Херсона Катерину Гандзюк. Її облили сірчаною кислотою. Жінка зазнала 30% опіків тіла і потрапила до лікарні. Медики кілька місяців рятували Гандзюк, провели низку операцій, однак 4 листопада 2018 року активістка померла в лікарні.
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