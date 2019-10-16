Справа Гандзюк: "важкохворий" Павловський ігнорує суд, але у лікарні його немає
Фігурант справи Катерини Гандзюк Ігоря Павловського проігнорував уже чотири судові засідання нібито через стан здоров’я. Однак у лікарні його не знайшли.
Він мав би перебувати в одній із лікарень Одеси, про це лідер одеського відділення Автомайдану Віталій Устименко.
Важливо: У справі про вбивство Гандзюк змінили прокурорів
Він наголосив, що цю ж причину відсутності Павловського на суді приймала прокуратура.
Так ось, ми перевірили його важкий стан. І знаєте що? Павловський не перебуває на лікуванні у зазначеному медичному закладі,
– розповів Устименко.
Активіст додав, що підозрюваний навіть не імітує своє лікування. Факт того, що на лікуванні Павловського немає, зафіксували у присутності правоохоронців та написали заяву.
"Думаю, що до "тяжкохворого" прокуратура тепер може застосовувати інші заходи примусу появи його на наступному судовому засіданні", – додав активіст.
Що відомо про Ігоря Павловського?Це колишній помічник народного депутата Миколи Паламарчука. Його підозрюють в організації нападу на Гандзюк. Із СІЗО, де він перебував деякий час, його випустили через "жахливий стан здоров’я".
Після цього Павловський живий та здоровий на вигляд розважався на футбольному матчі. Активісти спільноти "Хто замовив Катю Гандзюк?" опублікували фотодоказ у Facebook.
Що відомо про вбивство Катерини Гандзюк?
- 31 липня 2018 року на громадську активістку та радницю мера Херсона Катерину Гандзюк напали. ЇЇ облили сірчаною кислотою у дворі власного будинку. Жінка зазнала 30% опіків тіла. Лікарі боролися за життя активістки, однак згодом – 4 листопада – від отриманих опіків вона померла в лікарні.
- Наразі справу розслідує СБУ під процесуальним керівництвом ГПУ. За ґратами вже сидять 5 виконавців жахливого злочину: координатор замаху Сергій Торбін (6 років і 6 місяців ув’язнення), нападник Микита Грабчук (6 років в'язниці), причетні до нападу Володимир Васянович та В’ячеслав Вишневський отримали по 4 роки ув’язнення, а Віктор Горбунов – 3 роки.
- Офіційна версія слідства: голова Херсонської облради Владислав Мангер разом з кримінальним авторитетом Олексієм Левіним замовили напад на Катерину Гандзюк, який і спричинив її смерть.
- Водночас адвокати вважають причетними до вбивства Каті голову Херсонської облради Владислава Мангера та Ігоря Павловського.