За справою щодо нападу та подальшої смерті активістки Катерини Гандзюк правоохоронці затримали у Херсоні помічника нардепа від БПП Миколи Паламарчука – Ігоря Павловського. Згодом його заарештував суд без альтернативи застав.

Про це повідомила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган у своєму Twitter.

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"Справа Гандзюк. У суботу, 10 листопада, у Херсоні затримано, сьогодні, 12 листопада, суд заарештував без альтернативи застави Павловського", – зазначила вона.

Додамо, що йому висунуто звинувачення за статтями про співучасть у вбивстві Гандзюк.

Згодом Сарган зауважила, що Павловського заарештували на час проведення розслідування кримінального провадження з можливістю продовження запобіжного заходу. Водночас речниця очільника ГПУ додала, що Павловський підозрюється в організації вбивства активістки, пише УНІАН.

Справа #Гандзюк. У суботу в Херсоні затриманий, сьогодні судом заарештований без альтернативи застави І.Павловський (ч.3 ст.27, п. 4,6,11,12 ч.2 ст.115 ККУ). #ГПУ та #СБУ працюють далі — Лариса Сарган (@SarganLarysa) 12 November 2018

Нагадаємо, раніше активісти та журналісти заявляли, що посередником між організатором і виконавцями вбивства Катерини Гандзюк є помічник нардепа від БПП Миколи Паламарчука – Ігор Павловський. За їхніми словами, Павловський нібито передавав гроші "за роботу" підозрюваному у злочині Сергію Торбіну. Згодом як Павловський, так і Паламарчук обинувачення відкинули та запевнили, що до цієї справи не мають жодного стосунку.

Хто такий Ігор Павловський?Це помічник нардепа від БПП Миколи Паламарчука. Відповідно до відкритої інформації, є заступником громадського формування з охорони громадського порядку "Чорний туман". Організацію було створено навесні 2018 року у Новій Каховці: до неї входять колишні бійці добробатів, учасники бойових дій. За інформацією видання Newsroom, інші місцеві ветеранські угруповання закидають "Чорному туману" "кришування" інтересів Паламарчука.





Хто такий Микола Паламарчук?Це народний депутат від БПП, колишній працівник органів внутрішніх справ, генерал поліції. Вважається "смотрящим" президента Порошенка у Херсонській області, неодноразово місцева громада його звинувачувала у корупції та рейдерстві сільгосппідприємств.





Що відомо про напад на Катерину Гандзюк?31 липня у Херсоні облили сірчаною кислотою Катерину Гандзюк – відому активістку та радницю мера міста. Жінка зазнала 30% опіків тіла та її було прооперовано. 22 серпня голова відомства Сергій Князєв повідомив, що загалом правоохоронці затримали шість осіб, підозрюваних у скоєнні злочину. Четверо із них уже зізнались у причетності до злочину. 4 листопада Катерина Гандзюк померла. Офіційна причина смерті активістки – поліорганна недостатність та хімічні опіки із залученням 39% тіла внаслідок нападу з використанням хімічної речовини. Правоохоронці розслідують цю справу як "закінчене умисне вбивство, скоєне групою осіб з корисливих мотивів з особливою жорстокістю та на замовлення". 7 листопада Катерину Гандзюк поховали у Херсоні.

Напад на Катерину Гандзюк і подальша смерть активістки: усе, що потрібно знати