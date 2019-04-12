Справа Гандзюк: Мангер ще нещодавно був у реанімації, а тепер вийшов на роботу

Голова Херсонської облради Владислав Мангер 12 квітня з’явився на своєму робочому місці. Він є одним із підозрюваних за справою вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк, через що його й відсторонили з посади.

Про те, що Мангер вийшов на роботу пише місцеве видання "Міст" з посиланням на джерело в Херсонській облраді.

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"Вранці Мангер прийшов на роботу, до нього приходили відвідувачі, носили документи", – зазначив він.

Також видання зазначає, що 11 квітня Мангер вечеряв зі своїм бізнес-партнером Трутнєвим у одному з кафе. Зауважимо, що 8 квітня адвокат очільника Херсонської облради повідомляв, що той перебуває на лікуванні в Херсонському обласному кардіологічному диспансері.

За інформацією місцевих ЗМІ, цей медичний заклад є підпорядкованим Херсонському облраді, а його головний лікар підпорядковується безпосередньо Мангеру. Журналісти припускають, що саме 8 завершився термін відсторонення Мангера з посади, відтак він переховувався в лікарні, щоб скасувати всі судові засідання щодо нового терміну відсторонення.

15 лютого 2019 року за справою Гандзюк суд арештував Мангера з правом внесення застави, однак того ж дня за нього внесли заставу, і він вийшов на свободу. Одразу після цього на Мангера одягнули електронний браслет, але за деякий час зняли. На початку квітня голові Херсонської облради знову одягнули електронний браслет.

Які події передували оголошенню підозри Мангеру:

• 8 лютого, через півроку після нападу на Катерину Гандзюк та через три місяці після її смерті, її друзі та активісти прийшли під Адміністрацію Президента та офіс "Батьківщини" з питанням "Хто ж замовив Катерину Гандзюк?" Їх не влаштовували результати розслідування, адже жодне прізвище замовників офіційне слідство тоді не назвало.

• Під АП протестувальники вимагали виключення Гордєєва та Рищука з партії та звільнення їх з посад. А згодом активісти попрямували під офіс "Батьківщини". До них вийшли два депутати, які зачитали рішення щодо виключення Мангера з партії. Однак активісти наполягали, аби саме представники партії ініціювали його звільнення з посади голови Херсонської облради.

• Наступного дня, 9 лютого, не почувши належної відповіді, активісти вже прийшли на зустріч кандидатки у президенти Юлії Тимошенко з виборцями. Вони також тримали плакати "Хто замовив Катю Гандзюк?" та намагалися поставити політикині запитання, коли вона відсторонить від посади голову Херсонської облради та, ймовірно, вже екс-члена "Батьківщини" Владислава Мангера. Але Юлія Тимошенко жодним чином не відреагувала на акцію щодо Гандзюк.

• Перед виступом Тимошенко на Контрактовій площі правоохоронці неподалік, біля ресторану "Пузата хата", за їхніми словами, затримали "організовану групу молодиків із закритим обличчям".

• Як пояснив голова поліції Києва Андрій Крищенко, до них надійшло повідомлення, що на місці проведення акції лідерки "Батьківщини" було закладено вибухівку, тому поліція туди вирушила. Також, за його словами, ці люди не змогли пояснити мету свого перебування на місці проведення акції.

• У підсумку усіх затриманих доправили до поліцейського відділу. Правоохоронці зазначили, що у службовому транспорті активісти повикидали зеленку, а вже в управлінні у них вилучили ножі, газові балончики та пістолет.

• За словами товаришів активістів, ті мали з собою плакати із закресленими прізвищами Владислава Мангера та з написами "Хто замовив Катю Гандзюк?" Громадські діячі також додають, що приблизно десятьох з них оточили та затримали без жодних пояснень.

• Після цього розгорілись сутички біля райвідділку поліції, де перебували активісти, але їх за деякий час усе ж відпустили. На місце, зокрема побратими затриманих, аби заступитися за своїх. Крім того, вони вимагали повернути активістам їхні особисті речі, ставши стіною перед входом. Через це поліція застосувала силу проти активістів і навіть почала бити тих, хто лежав на землі. Крім того, один із правоохоронців викрикнув: "Лягай, бандеро!"

• На такі дії силовиків відреагували у Генпрокуратурі. За словами очільника ГПУ після перших повідомлень у соцмережах очолюване ним відомство порушило провадження про перевищення повноважень з боку працівників столичної поліції. Також він додав, що слідчі Державного бюро розслідувань мають дати оцінку насилля щодо учасників контрпікету та щодо подальших дій поліцейських.

• Крім того, увечері 9 лютого після всіх сутичок обурені активісти вирушили до будинку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Вони палили фаєри та запускали феєрверки. Аваков прокоментував затримання та побиття активістів тільки в соціальних мережах, заступившись за правоохоронців.

Що відомо про справу Катерини Гандзюк?31 липня у Херсоні її облили сірчаною кислотою, внаслідок чого жінка зазнала опіки тіла та її було прооперовано. 22 серпня голова відомства Сергій Князєв повідомив, що загалом правоохоронці затримали шість осіб, підозрюваних у скоєнні злочину. Четверо із них уже зізнались у причетності до злочину.



4 листопада Катерина Гандзюк померла. Офіційна причина смерті активістки – поліорганна недостатність та хімічні опіки із залученням 39% тіла внаслідок нападу з використанням хімічної речовини. Правоохоронці розслідують цю справу як "закінчене умисне вбивство, скоєне групою осіб з корисливих мотивів з особливою жорстокістю та на замовлення". 7 листопада Катерину Гандзюк поховали у Херсоні.



Опісля активісти та журналісти заявили, що посередником між організатором і виконавцями вбивства Катерини Гандзюк є помічник нардепа від БПП Миколи Паламарчука – Ігор Павловський. За їхніми словами, Павловський нібито передавав гроші "за роботу" підозрюваному у злочині Сергію Торбіну. Згодом як Павловський, так і Паламарчук обинувачення відкинули та запевнили, що до цієї справи не мають жодного стосунку. 12 листопада Павловського було затримано.



3 грудня 2018 року генпрокурор Юрій Луценко заявляв, що слідство встановило усіх замовників і організаторів вбивства Гандзюк. За його словами, мотив цього злочину – активність Гандзюк проти однієї із великих корупційних схем місцевої влади.



4 грудня 2018 року очільник ГПУ зазначив, що правоохоронці заочно оголосили Левіну про підозру у причетності до вбивства Гандзюк. За даними слідства, Левін був важливим елементом підготовки та організації нападу на активістку. Ймовірно, Левін зараз переховується у Домінікані. Його було оголошено у розшук.

Як Мангер може бути причетним до вбивства Гандзюк?

• Батько Катерини Віктор на засіданні ТСК звинуватив у причетності до замовлення вбивства його доньки голову Херсонської облради Владислава Мангера, голову херсонської ОДА Андрія Гордєєва та його заступника Євгена Рищука. За його словами, усі три чиновники співпрацювали з офіційним підозрюваним в організації злочину Левіним на кримінальне прізвисько "Москал-молодший".



• Сам Мангер заявив, що не має стосунку до Левіна. Щоправда, журналісти з'ясували, що його радник і юрист Андрій Мурашкін за тиждень до нападу на Гандзюк за безцінь віддав в оренду Левіну готель Oasis Beach на березі моря Чорного моря у селищі Лазурному.

• Крім того, сама Гандзюк звинувачувала обласну владу у причетності до незаконної вирубки лісів у регіоні, а Владислава Мангера у покриванні цього нелегального бізнесу. Активістка називала його організатором херсонського "антимайдану".