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      Справа хабаря у 300 тисяч доларів за участю чиновниці з ОП: фігурантка вийшла з СІЗО

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      Вікторія Ліснича / "Відомості"

      Ексзаступниця міністра культури Вікторія Ліснича, спільниця співробітниці Офісу Президента Світлани Кондзелі, вийшла з СІЗО. Перед цим вона внесла заставу у розмірі 576 тисяч гривень. Лісничу та Кондзелю підозрюють у шахрайстві.

      Зауважимо, що постанова суду щодо запобіжного заходу Лісничій передбачала заставу у 576 тисяч 300 гривень. Як розповів адвокат підозрюваної Віталій Гринів, згідно з цим документом і було внесено заставу, пише "Українська правда".

      Таким чином, суд звільнив Лісничу з-під варти. За словами юриста, внесли заставу друзі підозрюваної.

      Що відомо про справу Лісничої

      13 листопада Лісничій та Кондзелі повідомили про підозру. Також підозру оголосили й посереднику. Їх підозрюють у шахрайстві та підбурюванні до надання хабара службовій особі, яка займає відповідальне становище.

      Вже 15 числа Вищий антикорупційний суд обрав Лісничій і Кондзелі запобіжні заходи. Лісничій, окрім альтернативи застави, суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою теміном на 60 днів.

      Щодо Кондзелі, то обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту терміном на 60 днів та зобов'язали здати закордонні паспорти й носити електронний браслет.

      Які події цьому передували: коротко 

      • 12 листопада внаслідок операції "під прикриттям" було затримано директорку департаменту забезпечення доступу до публічної інформації в Офісі президента Світлану Кондзелю, її спільницю Вікторію Лісничу та ще одного фігуранта (посередника).
      • Слідство вважає, що усі вони вимагали від людини (її ім'я є таємницею слідства) 300 тисяч доларів за "допомогу" влаштуватися на керівну посаду до Нафтогазу. Це задокоментували детективу НАБУ.
      • Кондзелю та Лісничу затримали одразу після того, як вони отримали першу частину хабаря – 150 тисяч доларів США.

      Радимо ознайомитися! Хто така Світлана Кондзеля: що відомо про спійману на хабарі працівницю Офісу Президента

      Що відомо про Вікторію Лісничу

      Вона обіймала посаду заступниці міністра культури Михайла Кулиняка з вересня 2010 по жовтень 2011 року. У січні 2012 року Кулиняк призначив її гендиректором заповідника "Києво-Печерська Лавра".

      У серпні 2012 року Лісничу звинуватили у безпідставних масових звільненнях, отриманні хабара, махінаціях з документами та підтримці "сірих" фінансових схем. Щоправда, сама ексчиновниця усі обвинувачення у свій бік спростовувала.

      Згодом Міністерство культури звільнили її з посади через грубе порушення трудового законодавства та умов контракту між нею та міністерством.

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Новини політики Судді Офіс Президента Міністерство культури України Хабар Корупція
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