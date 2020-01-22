11:08
22 січ 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      ДАВОС 2020 ДЕНЬ СОБОРНОСТІ АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: У Лукашенка дух Мойсея. Подарунок для Кіма
      Вєсті Кремля
      22:01, 21 січня
      Вєсті.UA: Дорогий портрет Зеленського у Баканова. Венедіктова намела нового помічника
      Вєсті.UA
      19:28, 21 січня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      24 Канал Новини Новини України
      ДАВОС 2020 ДЕНЬ СОБОРНОСТІ АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ

      Справа Хізб ут-Тахрір: кримський політв'язень Ваітов вийшов на волю після 5 років в'язниці

      85 Читать новость на русском
      Рустем Ваітов вийшов на волю / Кримська солідарність

      Кримський політв'язень Рустем Ваітов звільнений із в'язниці у зв'язку із закінченням терміну відбування вироку у колонії російського міста Курган. Він був незаконно затриманий і засуджений у так званій справі Хізб ут-Тахрір.

      Зустрічати Ваітова, крім його адвоката і брата, вирушили представники дипломатичної місії з України. Про це повідомив його адвокат Едем Семедляєв, інформує "Кримська солідарність" у фейсбуці.

      Знайте більше: Кримські полонені, яких продовжує незаконно утримувати Росія: поіменний список

      Відзначимо, що Рустема Ваітова, Руслана Зейтулаєва, Юрія Примова, Ферата Сайфулаєва незаконно затримало ФСБ у селі Орлине, що під Севастополем у січні і квітні 2015 року. Зейтулаєву інкримінували організацію діяльності терористичної організації, а іншим – участь у ній.

      У вересні 2016 Північно-кавказький окружний суд Ростова-на-Дону засудив Примова, Ваітова, Сайфуллаєва до п'яти років колонії загального режиму. Зейтулаєву дали сім років, але потім переглянули вирок і засудили до 15 років колонії суворого режиму.

      Що відомо про "ялтинську групу Хізб ут-Тахрір"?Хізб ут-Тахрір – міжнародна ісламська політична партія, яка діє на території українського Криму та вбачає своєю місією об'єднання усіх мусульманських країн. 

      Діяльність організації дозволена в Україні, але в Росії її членів переслідують, а саму партію вважають "терористичною організацією". Втім міжнародне право забороняє запроваджувати на окупованій території законодавство держави-окупанта.

      Щонайменше 65 осіб, в основному кримських татар, перебувають у російських в’язницях, їх звинувачують у тероризмі. Після окупації Росією Криму почалися масові затримання членів цієї організації.

      У кількох містах України скасували виступи гумористичного дуету "Кролики": подробиці
      сьогодні
      9814
      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини політики Новини України Новини Росії Анексія Криму Обмін полоненими Українці в полоні РФ Новини Криму Кримські татари
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 10:00 Місто-мурашник: хто живе в Нью-Йорку
      Блоги 206
      сьогодні , 09:10 Яку компенсацію заплатить Україна люстрованим чиновникам за рішенням ЄСПЛ
      Ірина Поліщук 2080
      21 січня , 15:31 Українська красуня дала майстер-клас гри в покерному хедз-апі
      939
      21 січня , 07:30 Харчова алергія: як розпізнати симптоми, можливі причини та що робити
      1809
      сьогодні , 08:40 Як Україні зарядитися енергією "сонячних дахів"
      Блоги 669
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук