Справа Хізб ут-Тахрір: кримський політв'язень Ваітов вийшов на волю після 5 років в'язниці

Кримський політв'язень Рустем Ваітов звільнений із в'язниці у зв'язку із закінченням терміну відбування вироку у колонії російського міста Курган. Він був незаконно затриманий і засуджений у так званій справі Хізб ут-Тахрір.

Зустрічати Ваітова, крім його адвоката і брата, вирушили представники дипломатичної місії з України. Про це повідомив його адвокат Едем Семедляєв, інформує "Кримська солідарність" у фейсбуці.

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Відзначимо, що Рустема Ваітова, Руслана Зейтулаєва, Юрія Примова, Ферата Сайфулаєва незаконно затримало ФСБ у селі Орлине, що під Севастополем у січні і квітні 2015 року. Зейтулаєву інкримінували організацію діяльності терористичної організації, а іншим – участь у ній.

У вересні 2016 Північно-кавказький окружний суд Ростова-на-Дону засудив Примова, Ваітова, Сайфуллаєва до п'яти років колонії загального режиму. Зейтулаєву дали сім років, але потім переглянули вирок і засудили до 15 років колонії суворого режиму.

Що відомо про "ялтинську групу Хізб ут-Тахрір"?Хізб ут-Тахрір – міжнародна ісламська політична партія, яка діє на території українського Криму та вбачає своєю місією об'єднання усіх мусульманських країн.



Діяльність організації дозволена в Україні, але в Росії її членів переслідують, а саму партію вважають "терористичною організацією". Втім міжнародне право забороняє запроваджувати на окупованій території законодавство держави-окупанта.



Щонайменше 65 осіб, в основному кримських татар, перебувають у російських в’язницях, їх звинувачують у тероризмі. Після окупації Росією Криму почалися масові затримання членів цієї організації.