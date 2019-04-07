Справа Катерини Гандзюк: чому очільник Херсонщини Гордєєв подав у відставку

Голова Херсонської облдержадміністрації Андрій Гордєєв заявив, що вирішив подати у відставку, оскільки не хоче, аби "сфабрикований" проти нього негатив щодо справи Катерини Гандзюк вплинув на результати другого туру президентських виборів.

Напередодні з’явилась інформація, що голова Херсонської ОДА Андрій Гордєєв ухвалив рішення подати у відставку. Як зазначив нардеп Олександр Співаковський, такий крок чиновник зробив "заради суспільного спокою та України". Також парламентар натякнув, що Гордєєв є готовим дати свідчення на поліграфі що справи Катерини Гандзюк.

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"Якщо є претензії та сумніви – потрібно дати можливість слідству прозоро та чітко виявити всі обставини жахливого вбивства Катерини Гандзюк. У нас – не 1937 рік, і винуватих не призначають. Остаточне рішення – за Президентом України!" – підкреслив народний обранець.

Гордєєв, зі свого боку, пояснив свої дії тим, що наслідки інформкілерства проти нього "вплинули на спокій нашої держави, а разом з тим і на спокій Херсонщини".

Я не хочу, щоб у такий складний час виборів сфабрикований проти мене негатив хоч якимсь чином негативно відобразився на другому турі виборів Президента України та Верховного головнокомандувача. Занадто велика ціна зараз перед всіма нами – це наш європейський вектор розвитку! Ми не маємо права перед своїми дітьми схибити в цьому!

– зауважив він.

Голова ХОДА переконує, що інтереси держави для нього є важливішими за будь-які посади.

"Я сам розвію будь-які сумніви та весь бруд щодо мене, який безпідставно поширюють в інформаційному просторі. В мене немає ні підстав, ні бажання ховатися за посадою ані від людей, ані від слідства. Я є готовим захищати та буду захищати своє чесне ім‘я", – наголосив Гордєєв.

Щодо майбутнього, чиновник зазначив, що він продовжить своє покликання служити державі, проте, де саме та на якій посаді, не вказав.

На початку лютого генпрокурор Юрій Луценко заявляв, що поки немає жодних доказів, які б підтвердили причетність Гордєєва до вбивства активістки Катерини Гандзюк. Щоправда, за словами очільника ГПУ, слідство володіє певними фактами та доказами щодо заступника Гордєєва Євгена Рищука.

Як Гордєєв може бути причетним до вбивства Гандзюк?

• Батько Катерини Віктор на засіданні ТСК звинуватив у причетності до замовлення вбивства його доньки голову Херсонської облради Владислава Мангера, голову херсонської ОДА Андрія Гордєєва та його заступника Євгена Рищука. За його словами, усі три чиновники співпрацювали з офіційним підозрюваним в організації злочину Левіним на кримінальне прізвисько "Москал-молодший".

• Крім того, сама Гандзюк звинувачувала обласну владу у причетності до незаконної вирубки лісів у регіоні, а Владислава Мангера у покриванні цього нелегального бізнесу.

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Що відомо про справу Катерини Гандзюк? 31 липня у Херсоні її облили сірчаною кислотою, внаслідок чого жінка зазнала опіки тіла та її було прооперовано. 22 серпня голова відомства Сергій Князєв повідомив, що загалом правоохоронці затримали шість осіб, підозрюваних у скоєнні злочину. Четверо із них уже зізнались у причетності до злочину.



4 листопада Катерина Гандзюк померла. Офіційна причина смерті активістки – поліорганна недостатність та хімічні опіки із залученням 39% тіла внаслідок нападу з використанням хімічної речовини. Правоохоронці розслідують цю справу як "закінчене умисне вбивство, скоєне групою осіб з корисливих мотивів з особливою жорстокістю та на замовлення". 7 листопада Катерину Гандзюк поховали у Херсоні.



Опісля активісти та журналісти заявили, що посередником між організатором і виконавцями вбивства Катерини Гандзюк є помічник нардепа від БПП Миколи Паламарчука – Ігор Павловський. За їхніми словами, Павловський нібито передавав гроші "за роботу" підозрюваному у злочині Сергію Торбіну. Згодом як Павловський, так і Паламарчук обинувачення відкинули та запевнили, що до цієї справи не мають жодного стосунку. 12 листопада Павловського було затримано.



3 грудня 2018 року генпрокурор Юрій Луценко заявляв, що слідство встановило усіх замовників і організаторів вбивства Гандзюк. За його словами, мотив цього злочину – активність Гандзюк проти однієї із великих корупційних схем місцевої влади.



4 грудня 2018 року очільник ГПУ зазначив, що правоохоронці заочно оголосили Левіну про підозру у причетності до вбивства Гандзюк. За даними слідства, Левін був важливим елементом підготовки та організації нападу на активістку. Ймовірно, Левін зараз переховується у Домінікані. Його було оголошено у розшук.