Справа "Кіотських грошей": як НАБУ завадило крадіжці півмільярда гривень та куди пішли ці кошти

Мільярди державних коштів почали "дерибанити" за Януковича-Азарова і продовжують зараз. Як детективи НАБУ розслідували і довели до суду справу про спробу розкрадання майже півмільярда коштів, отриманих Україною в рамках міжнародної угоди – у програмі "Справа детектива" з Олександрою Дрік розповів детектив Національного антикорупційного бюро Олександр.

Про зміст "Кіотського протоколу" та спробу махінації з коштами

– Квоти стосуються максимальної кількості газів, які можуть бути викинуті в атмосферу підприємствами тої чи іншої країни. Та держава, яка не використовує надані їй квоти, має право їх продати. Саме так зробила Україна: ми продали свою частину невикористаних квот Японії, за що отримали грошові кошти. Ці кошти Україна почала отримувати ще з 2011 року. Більшість з них було використано ще до 2015 року, коли було створено НАБУ. Проводилася низка журналістських розслідувань про можливі факти зловживання щодо отриманих грошей

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– Річ у тім, що умовою використання коштів, отриманих від продажу квот, є їх використання лише на проекти, які зменшують викиди забруднювальних речовин в атмосферу. Через це Україна не могла використати ці кошти для інших цілей, наприклад, для оборони. Тож передбачалося встановлення світильників на основі LED-технологій, а організацію закупівель, послуг та робіт щодо заміни світильників мало виконувати державне підприємство "Українські екологічні інвестиції".

– Проте службові особи цього підприємства вирішили не реалізовувати проекти, як це було задумано раніше, а вчинити замах на заволодіння цими державними коштами. Тому вони підібрали підприємства з ознаками фіктивності, які фактично не здійснювали жодної господарської діяльності та не виконували раніше подібних робіт – щоб надалі визначити їх переможцями торгів, перерахувати на їх рахунки гроші та не виконувати запланованих дій.



Схема спроби розтрати "Кіотських грошей"

Як НАБУ завадило спробі розтрати державних грошей та на що їх витратив уряд

– Спершу був розголос: на засіданні уряду оголосили про ймовірне зловживання. Прем'єр Яценюк вимагав розслідування. НАБУ уже його провадило до того, а після розголосу почало чинити відкриті слідчі дії. Досудове розслідування стартувало у січні 2016 року, в травні 2016 встановлено перших підозрюваних. У березні 2017 року слідство завершилося, а у червні обвинувальний акт спрямовано до суду.

– Розголос не дозволив винуватцям вивести кошти з України, але мав і негативні наслідки. Після набуття справою резонансу учасники злочину розірвали зв'язки між собою, вичистили свої мобільні телефони, пошту, ПК тощо. Частина осіб, залучених у злочинну схему, фактично мешкають на окупованій території. Вони робили все, щоб заплутати сліди і щоб їх вину не було доведено. Однак, слідство виконало складну задачу, надалі дехто із затриманих співпрацював з правоохоронцями, визнали свою провину та допомагали у розслідуванні цього кримінального правопорушення.

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– Кошти не було перераховано компаніям з ознаками фіктивності. За рішенням уряду їх було використано на закупівлю автомобілів з гібридною силовою установкою для потреб Національної поліції України. Триває досудове розслідування за фактом можливих зловживань при закупівлі цих автомобілів.

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