Справа Луценка про знищення оборонки України: спливло ім'я другого підозрюваного нардепа

Справа про знищення оборонної промисловості України, анонсована генеральним прокурором України Юрієм Луценком, може бути порушена проти голови комітету ВР із питань нацбезпеки і оборони Сергія Пашинського.

Таку заяву на своїй сторінці у Facebook зробив журналіст Василь Крутчак. Він вважає, що саме з депутата від "Народного фронту" готується зняття недоторканності.

"У найближчі дні буду публікувати матеріали про Пашинського. Може, Юрію Віталійовичу, вам вони знадобляться", – написав Крутчак.

Нагадаємо, в суботу, 8 вересня генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив про те, що найближчим часом внесе до Верховної Ради подання на зняття недоторканності з депутата, причетного до "знищення частини оборонної промисловості країни". При цьому імені народного депутат Луценко не назвав.

Згідно з інформацією, яка з’явилась у ЗМІ, нардеп, причетний до присвоєння підприємств у Дніпрі, які перебували у державній власності, це, найімовірніше, представник "Опозиційного блоку" Дмитро Колєсніков.