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Справа Луценка про знищення оборонки України: спливло ім'я другого підозрюваного нардепа

599 Читать новость на русском
Юрій Луценко
Юрій Луценко

Справа про знищення оборонної промисловості України, анонсована генеральним прокурором України Юрієм Луценком, може бути порушена проти голови комітету ВР із питань нацбезпеки і оборони Сергія Пашинського.

Таку заяву на своїй сторінці у Facebook зробив журналіст Василь Крутчак. Він вважає, що саме з депутата від "Народного фронту" готується зняття недоторканності.

"У найближчі дні буду публікувати матеріали про Пашинського. Може, Юрію Віталійовичу, вам вони знадобляться", – написав Крутчак.

Нагадаємо, в суботу, 8 вересня генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив про те, що найближчим часом внесе до Верховної Ради подання на зняття недоторканності з депутата, причетного до "знищення частини оборонної промисловості країни". При цьому імені народного депутат Луценко не назвав.

Згідно з інформацією, яка з’явилась у ЗМІ, нардеп, причетний до присвоєння підприємств у Дніпрі, які перебували у державній власності, це, найімовірніше, представник "Опозиційного блоку" Дмитро Колєсніков.

Теги: Новини України Новини політики Юрій Луценко Верховна Рада Укроборонпром Сергій Пашинський
Джерело: 24 Канал
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