Справа Марченка: що відомо про затримання голови Запорізького осередку "Самопомочі"

21 грудня вдома і в робочому кабінеті голови Запорізької обласної організації "Об’єднання "Самопоміч", заступника голови Запорізької обласної ради Владислава Марченка провели обшуки працівники прокуратури, після чого повезли його до Харкова для вручення підозри.

Що йому інкримінують?

Владиславу Марченку вручили підозру за частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу – заволодіння майном в особливо великих розмірах – 87 мільйонів гривень. Проте у тексті підозри перелічено ряд об’єктів, сума виконання робіт за якими становить рівно 87 мільйонів гривень.

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Це – багатофункціональні стадіони у Запоріжжі, і кожен може побачити, що будівельні роботи завершено. За словами адвоката, якщо всі гроші було розкрадено, то виникає логічне запитання – за які кошти виконано роботи? Крім того, за словами захисту, усіх підрядників було визначено через систему Prozzoro.

Чому Марченка повезли до Харкова, якщо розслідування стосувалося об’єктів у Запоріжжі?

Це питання ставить собі чи не кожен, хто стежить за справою Владислава. На переконання "Об’єднання "Самопоміч", Марченка привезли до Харкова, тому що його справа – це замовлення Адміністрації Президента.

А саме тут, у Харкові, АП через голову адміністрації може керувати і прокуратурою, і судами. Більш того, судовий процес відбуватиметься в Червонозаводському суді Харкова, який у 2014 році судив тих, хто виходив на Майдан.

Що відбувалося після затримання?

У п’ятницю, 22 грудня, мало відбутися засідання суду щодо обрання запобіжного заходу Владиславу Марченку, однак його перенесли на наступний день.

Також стало відомо, що клопотання розглядатиме суддя Єжов, щодо якого у січні 2017 року Харківська обласна прокуратура відкрила кримінальне провадження, а обласний прокурор особисто неодноразово заявляв про його вину. Та й сам Єжов публічно заявляв про тиск на нього з боку прокурора Харківської області.

Відтак, зважаючи на тиск, який може чинити прокуратура на суддю, адвокати Владислава Марченка заявили про відвід судді Єжова. Однак суд відхилив заяву адвокатів – клопотання щодо запобіжного заходу розглядав той же суддя Єжов. А під час розгляду справи під будівлею суду були помічені молодики у цивільному, які представили посвідчення Нацгвардії.

Втім, за рішенням суду, прокурори таки не змогли довести жодного факту причетності Владислава Марченка до розкрадання коштів та інших фактів обвинувачення. Відтак, у якості запобіжного заходу суд зобов’язав Владислава Марченка перебувати цілодобово вдома до наступного засідання, яке відбудеться 21 лютого 2018 року.

"Самопоміч" заявляє про політичну заангажованість цієї справи

"Самопоміч" не дає нищити країну і народ, Президент прийняв рішення, що найкраще — нищити "Самопоміч", – зазначала віце-спікер парламенту Оксана Сироїд.

"Політичні репресії в Україні набувають масового характеру, – йдеться у заяві фракції. – Загалом, у 2017 році відкрито понад 50 кримінальних проваджень проти членів партії: почалося із кримінальних справ у Львові проти лідера партії Андрія Садового. Далі – незаконне звільнення міського голови Миколаєва Олександра Сєнкевича, шалена зневага до закону у Луцьку, де помер міський голова, а секретар ради, представниця "Самопомочі" Юлія Вусенко, була відправлена у відставку, хоча вже є три рішення суду, які підтверджують незаконність такого рішення. Така сама зневага до рішень суду і у Львові, де заступницю голови облради Парасковію Дворянин також відправили у відставку і, попри рішення суду, її не поновлюють на посаді. І черговим кроком стало затримання заступника голови Запорізької обласної ради, голови Запорізького обласного осередку "Об’єднання "Самопоміч" Владислава Марченка руками харківських прокурорів".

Народні депутати від фракції "Самопоміч" засудили такі звинувачення та наголосили, що очевидними є усі ознаки політичних переслідувань. Команда "Самопомочі" підтримуватиме очільника запорізького осередку під час судового засідання з визначення запобіжного заходу.