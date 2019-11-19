Справа Насірова: суд за 10 хвилин оголосив обвинувачення, яке раніше зачитували 2 роки – відео

Вищий антикорупційний суд розпочав перше засідання з розгляду справи по суті щодо колишнього глави Державної фіскальної служби Романа Насірова. Йому інкримінують незаконне відстрочення сплати податків компаніям депутата-втікача Олександра Онищенка.

На засіданні присутні сам Насіров і його адвокати, а також прокурори САП Андрій Перов і Роман Симків. Про це повідомляє "Центр протидії корупції".

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Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури читали коротку версію обвинувального акту – 4 сторінки замість 774. Відзначимо, що тепер Кримінальний процесуальний кодекс не передбачає зачитування повного тексту.

Сам Насіров у вступному слові заявив, що в "кампанії проти нього" брали участь навіть іноземні громадяни.

Насіров каже, що в «кампанії проти нього» брали участь навіть іноземці pic.twitter.com/Degmn0lVux — ЦПК (@Shabunin) 19 листопада 2019 р.

Обвинувачені у справі, Насіров та його експідлеглий Володимир Новіков попросили суд роз’яснити суть обвинувачення. Колишній очільник ДФС пояснив, що йому "потрібно чітко розуміти, від чого захищатись".

Наступне засідання відбудеться 3 грудня о 10:00. Сьогодні суд визначився з порядком: допити свідків чергуватимуться з дослідженням письмових доказів.

У чому саме підозрюють Романа Насірова?Ексголову ДФС підозрюють в ухваленні низки незаконних рішень щодо розтермінування рентних платежів на суму у понад 2 мільярди гривень для компаній, підконтрольних нардепу-втікачу Олександру Онищенку.



Сам Насіров запевняв, що таким чином "зміг детінізувати частину збору податків і заробити державі 170 мільярдів гривень".



Під час слідчих дій також було з'ясовано, що окрім українського паспорта у головного фіскала є і паспорт громадянина Великої Британії.