Справа не для боягузів: російські режисери знімають фільми про бранців, за яких голодує Сенцов

Російські режисери зняли 37 фільмів про тих, за чиє визволення з тюрем РФ, голодує український режисер Олег Сенцов. Щоправда, у реальному житті бранців вдвічі більше. А робити про них кіно в Росії – справа не для лякливих.

Блокбастером Олександра Міти "Екіпаж" колись захоплювались мільйони радянських глядачів, а в сучасній Росії його син Євген Міта знімає зовсім інше кіно.

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"Це не просто ролики на підтримку ув'язненого, це ролики на підтримку людини, яка знаходиться в критичному стані. Людина, яка поставила на карту своє життя. Я вважаю, що Олег повинен жити і повинен повернутися в Україну," – заявив Міта.

Його двохвилинний фільм став одним з перших у "Переліку Сенцова". Організаторка та натхненниця цього проекту Таїсія Кругових, прагнула розповісти правду про тих, заради кого Олег почав голодування.

Проект "Список Сенцова" з'явився в той момент, коли Олег почав голодування і попросив звільнити з російских в'язниць українців. Ми зібралися з людьми, які хотіли б якось допомогти Олегу Сенцової. І Євген Мітта запропонував назву, яке відсилає до "Списку Шиндлера",

– розповіла режисерка.

На жаль, долучити до проекту інших відомих режисерів поки не вдалося. Люди з іменем говорити в голос про українські справи бояться. На відміну, від молодих та незалежних.

"Для мене це точно не політичний акт. Якщо порівнювати політичний або художній, то так, художній. Але насправді людський, бо потрібно підтримати людину. У сучасному світі для людини важлива людина", – наголосив режисер Нікас Котіч.

Для Нікаса був важливий не звіт ФСБ про арешт чергового українського диверсанта-терориста, а правда. Кримчанина Олексія Стогнія звинуватили у незаконному зберіганні зброї і затримали у день народження доньки. І це лягло в основу фільму.

Серафіма Труєвцева, вивчаючи досьє Валентина Виговського, якого російська пропаганда зробила шпигуном, звернула увагу на листи до матері.

Людина описує свою душевну смерть і не боїться писати про це матері. Це означає, що він вже доведений до якогось відчаю, – розповіла режисерка Труєвцева

Єдина ігрова робота у проекті була присвячена Андрію Коломійцю – українець, який щиро підтримував Майдан, покохав росіянку і переїхав до неї у Кабардино-Балкарію. Там його і затримали, нібито за зберігання марихуани.

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Автори проекту зняли вже 37 коротких фільмів – окремих історій політв’язнів. Олег Сенцов вимагає звільнення всіх українських політв’язнів, зараз їх понад 70. Тож робота у режисерів є і, на жаль, її може стати ще більше.

Автор: Ігор Матюпатенко