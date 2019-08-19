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      Справа Окружного адмінсуду може підтвердити вплив колишньої влади на Вищу раду правосуддя, – ЗМІ

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      Окружний адмінсуд Києва
      Окружний адмінсуд Києва / ua.news

      Справа проти суддів Окружного адміністративного суду Києва стане тестом на незалежність і неупередженість Вищої ради правосуддя.

      Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна.

      Як пише видання, конфлікт представників колишньої влади з ОАСК може бути спровокований цілою низкою "незручних" судових рішень, в тому числі у справі про націоналізацію ПриватБанку. Актом можливого тиску на суд стало засідання РНБО в квітні цього року, де рішення суду використовували для залякування населення кризою фінансової системи.

      Але кризи не сталося, і колишня влада вирішила "вдарити" безпосередньо по запеклому суді. Зараз є всі підстави вважати, що поки не змінилося керівництво Генпрокуратури та антикорупційних органів, колишня влада може продовжувати впливати на правоохоронні структури,
      – йдеться в матеріалі.

      20 серпня Вища рада правосуддя буде розглядати клопотання прокуратури про відсторонення глави Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка і судді Ігоря Погрибінченка. Нагадаємо, рада наділена повноваженнями звільняти суддів з посади, переводити їх в інший суд, давати згоду на затримання чи арешт судді. Саме від цього органу багато в чому залежить забезпечення незалежної роботи суддівської гілки влади.

      "Від того, яке рішення ВРП прийме по суддях Окружного адмінсуду, можна буде зробити висновок: до чого призведе можливий політичний тиск на членів Окружного адмінсуду і чи впливають представники колишньої влади на Раду", – пише РБК-Україна.

      Крім того, справа Окружного адмінсуду продемонструє здатність ВРП захищати служителів Феміди і зміцнювати авторитет правосуддя.

      Раніше, коментуючи конфлікт навколо ОАСК, депутат Європейського парламенту від Великобританії Філіп Бенніон заявив, що "незалежна судова система є надзвичайно важливою для демократичних процесів в будь-якій країні".

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      Теги: Новини політики Новини Києва Вища рада правосуддя Окружний адміністративний суд Києва Судді
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