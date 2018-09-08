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Справа отруєння Скрипалів: у ЗМІ з'явилися нові деталі про підозрюваних росіян

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Сергій Скрипаль з донькою
Сергій Скрипаль з донькою / Фото з відкритих джерел

Олександр Петров і Руслан Боширов, яких підозрюють в отруєнні Скрипалів, щонайменше шість разів їздили в Женеву (Швейцарія) перед замахом в британському місті Солсбері.

Про це повідомляє видання The Telegraph із посиланням на джерела в британському уряді.

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"Інформація про авіаквитки, отримана The Telegraph, свідчить про те, що Руслан Боширов і Олександр Петров здійснили щонайменше шість окремих поїздок до швейцарського міста під час спроби вбивства Сергія Скрипаля", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, британський прем'єр-міністр Тереза Мей назвала імена підозрюваних у виконанні замаху на життя колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля та його дочки Юлії 4 березня у Солсбері. Ними виявилися двоє офіцерів ГРУ РФ – Олександр Петров та Руслан Боширов є офіцерами ГРУ Росії.

Після заяви Мей британський міністр безпеки Бен Воллес заявив, що президент Росії Володимир Путін несе кінцеву відповідальність за отруєння "Новачком" Скрипалів на території Британії. Окрім того, Великобританія звернулася до Ради Безпеки ООН з проханням провести засідання після появи нових даних у розслідуванні справи про отруєння Скрипалів. Зазначимо, що через причетність до отруєння Скрипалів проти Росії було введено низку санкцій.

Теги: Новини Росії Великобританія Отруєння Сергія Скрипаля
Джерело: 24 Канал
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