Справа поліцейського, що стріляв у BMW і спричинив смерть 17-річного хлопця, знову в суді

Обвинувальний акт щодо столичного поліцейського Сергія Олійника вкотре почав розглядати Голосіївський районний суд Києва. Олійник стріляв із табельної зброї під час переслідування BMW в Києві 7 лютого 2016 року, через що один із пасажирів автомобіля загинув.

Про це у вівторок, 2 квітня, розповіла прес-служба Київської прокуратури на своїй сторінці у Facebook.

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Чому суд триває кілька років?

Судовий процес триває вже кілька років – обвинувальний акт до суду прокурори скерували у грудні 2016 року. У травні 2017 року суду дозволив розгляд справи судом присяжних. Але відтоді у складі суду присяжних змінилося 5 суддів, у тому числі тричі – головуючий. Аж через рік, 30 травня 2018 року Голосіївський районний суд міста Києва приступив до вивчення доказів.

Після зміни головуючого судді у 2019 році прокурор вдруге зачитав обвинувальний акт, і суд знову почав вивчати докази. Наступне засідання повинно відбутися 25 квітня 2019 року – якщо, звісно, у складі суддів не відбудуться нові зміни.

Про яку стрілянину у Києві йде мова?

7 лютого 2016 року в Києві водій автомобіля BMW перевищив швидкість, поводився на дорозі неадекватно, на вимогу поліцейських зупинитися не реагував. У салоні їхали ще троє пасажирів. Патрульний Сергій Олійник відкрив по машині вогонь із табельної зброї. І внаслідок цього загинув 17-річний хлопець – один із пасажирів BMW. Відомо, що водій BMW перебував в стані наркотичного сп'яніння.

Поліцейського звинуватили в умисному вбивстві, замаху на вбивство та перевищенні службових повноважень. Арештували і посадили у СІЗО. Там Олійника побили інші в'язні, які до людей у формі ставилися з відвертою ненавистю.

Відео 24 каналу про акцію в Києві на підтримку Сергія Олійника:

21 лютого у Києві відбулися масові акції на захист Сергія Олійника та поліції. Учасники мали плакати зі словами підтримки поліції, а в соцмережах запустили флешмоб зі спеціальним хештегом #захистиполіцію.

Сергій Олійник наразі продовжує роботу в поліції на адміністративній посаді: спочатку його від служби відсторонили, але потім поновили. Також поліцейському більше не призначали запобіжного заходу, бо він з'являється на всі засідання суду.