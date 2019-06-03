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      Справа пораненого поліцейськими хлопчика під особистим контролем президента, – Мендель

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      Пораненого поліцією хлопчика доправили до Києва
      Пораненого поліцією хлопчика доправили до Києва / Фото з відкритих джерел (Shutterstock)

      Хлопчик з Переяслава-Хмельницького, якого підстрелили поліцейські, зараз у Києві. Його доправили для подальшого лікування у високоспеціалізований нейрохірургічний центр.

      Про це написала на своїй сторінці у Facebook прес-секретар Володимира Зеленського Юлія Мендель.

      Читайте також: Травма надважка, – лікар про стан хлопчика, у якого стріляли п’яні патрульні

      За її словами, лікарі встановили діагноз: кульове проникаюче поранення голови, тяжка відкрита проникаюча черепно-мозкова травма, забій головного мозку.

      На сьогоднішній ранок стан дитини був вкрай тяжким, стабільним. Дитина на апараті штучної вентиляції легень, хлопчику надають усе потрібне лікування,
      – зазначила Мендель.

      І додала, що президент триматиме справу під особистим контролем.

      На брифінгу для журналістів прес-секретар також зауважила, що наразі вирішується, чи потрібна дитині допомога закордонних лікарів. 

      Така поведінка правоохоронців неприпустима. Українці очікують захисту від правоохоронних органів, а не недбалості, яка може коштувати життя та здоров'я, особливо якщо йдеться про дітей,
      – підсумувала прес-секретар.

      Що відомо про поранену пострілом дитину? У Переяславі-Хмельницькому 31 травня 5-річний хлопчик потрапив до реанімації з вогнепальним пораненням голови, йому зробили операцію. Підозрюють, що в дитину стріляли двоє п'яних поліцейських. Їх вже затримали.

      Підозрювані переконували, що хлопчик прослизнувся і впав. Дитину прооперували, однак жодних прогнозів медики дати не можуть. Стан малюка вкрай важкий. У дитини повністю роздроблений череп, а витягнути кулю лікарі так і не змогли.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Володимир Зеленський Президент України Новини Києва Поліція Діти і неповнолітні Поліцейські підстрелили дитину
      Джерело: 24 канал
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