Справа пораненого поліцейськими хлопчика під особистим контролем президента, – Мендель

Хлопчик з Переяслава-Хмельницького, якого підстрелили поліцейські, зараз у Києві. Його доправили для подальшого лікування у високоспеціалізований нейрохірургічний центр.

Про це написала на своїй сторінці у Facebook прес-секретар Володимира Зеленського Юлія Мендель.

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За її словами, лікарі встановили діагноз: кульове проникаюче поранення голови, тяжка відкрита проникаюча черепно-мозкова травма, забій головного мозку.

На сьогоднішній ранок стан дитини був вкрай тяжким, стабільним. Дитина на апараті штучної вентиляції легень, хлопчику надають усе потрібне лікування,

– зазначила Мендель.

І додала, що президент триматиме справу під особистим контролем.

На брифінгу для журналістів прес-секретар також зауважила, що наразі вирішується, чи потрібна дитині допомога закордонних лікарів.

Така поведінка правоохоронців неприпустима. Українці очікують захисту від правоохоронних органів, а не недбалості, яка може коштувати життя та здоров'я, особливо якщо йдеться про дітей,

– підсумувала прес-секретар.

Що відомо про поранену пострілом дитину? У Переяславі-Хмельницькому 31 травня 5-річний хлопчик потрапив до реанімації з вогнепальним пораненням голови, йому зробили операцію. Підозрюють, що в дитину стріляли двоє п'яних поліцейських. Їх вже затримали.



Підозрювані переконували, що хлопчик прослизнувся і впав. Дитину прооперували, однак жодних прогнозів медики дати не можуть. Стан малюка вкрай важкий. У дитини повністю роздроблений череп, а витягнути кулю лікарі так і не змогли.