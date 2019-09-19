Справа "Приватбанку": чи можливий компроміс Зеленського з Коломойським

Президент Володимир Зеленський розуміє, що перемога Ігора Коломойського у справах щодо "Приватбанку" може негативно вплинути на його рейтинг. Нова українська влада може спробувати домовитися з олігархом, аби зменшити ймовірні ризики.

Таку думку в ефірі програми "Політанатомія" на 24 каналі висловили нардеп Володимир Цабаль, політолог Володимир Фесенко, політичний експерт Тарас Семенюк та економічний оглядач Андрій Яніцький.

Читайте також: Коломойський отримує кайф від конфліктів, – експерт про ситуацію з Гонтаревою

Зазначимо, що раніше олігарх Ігор Коломойський стверджував, що не планує повертати собі націоналізований "Приватбанк". Але від наміру повернути собі капітал у 2 мільярди доларів не відмовляється – після зміни влади в Україні очікує "справедливого суду".

Чому Україна націоналізувала "Приватбанк"?Він був і є найбільшим банком в Україні за обсягом активів. Після того, як у банківській системі країни сталася криза, уряд 18 грудня 2016 року ухвалив рішення про націоналізацію "Приватбанку".



Кабмін тоді послався на пропозицію Національного банку і колишніх акціонерів "Приватбанку", найбільшими з яких на той час були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов. Після націоналізації "Приватбанку" обоє втратили свої акції та назвали націоналізацію незаконною.

Політолог Володимир Фесенко наголосив: західні партнери, зокрема Міжнародний валютний фонд та європейські структури, не просто радили, а фактично вимагали вирішити проблему з "Приватбанком". Адже це була міна сповільненої дії, яка могла підірвати всю фінансову банківську систему.

Мені здається, що конфлікт виник не через повернення грошей. Сумніваюсь, що повернуть. Інтерес Коломойського, він навіть десь про це сам сказав, – не платити по боргах,

– зазначив експерт.

Народний депутат від фракції "Голос" Володимир Цабаль зауважив, що не всі українці розуміють, що означає "держава докапіталізувала банк".

"Простими словами, звичайні українці, приблизно 10 мільйонів клієнтів дали "Приватбанку" гроші, які колишні акціонери самі собі дали в кредити. Всі ці контракти існують", – запевнив він.



Народний депутат Володимир Цабаль

Й пояснив: те, що вони не виплачувалися й те, що держава поклала свої гроші у вигляді облігацій, аби люди не втратили свої 155 мільярдів, не означає, що ті кредити анулювалися.

Це називається "погані кредити". Тобто ті, які не працюють. Вони є, пеня нараховується, але пов'язані з колишніми акціонерами компанії, яким вони давалися, їх не віддають,

– додав нардеп.

На його думку, інтерес колишніх акціонерів полягає у тому, щоб все це просто забути. "Колишні акціонери "Приватбанку" намагаються все так подати, що забрали банк, у який вони вклали 2 мільярди. Так, вони дійсно втратили цей капітал. Але вони позбулися боргів на понад 7 мільярдів", – зазначив Цабаль.

Економічний оглядач Андрій Яніцький додав: у багатьох країнах були ситуації, коли колишніх власників банку звинувачували в тому, що вони вивели гроші. Проте вони не казали, що в них забрали банк, були лише розбіжності в сумах. А от в Україні ситуація інша: розбіжності є ще й у реальностях.



Економічний оглядач Андрій Яніцький

Фесенко припустив, що теперішня влада може спробувати домовитися щодо справи "Приватбанку", аби зменшити негативні моменти та ризики. Однак проблема полягає в тому, що Коломойський не заспокоїться.

Він поки що не став, але стає, процес продовжується, головним болем для Зеленського. І чим далі, тим більше. Я вже чув, що у президента та його команди є певна втома від Коломойського,

– наголосив політолог.

Політичний експерт Тарас Семенюк же вважає: якщо Коломойський буде здобувати перемогу у справах щодо "Приватбанку", це одразу негативно вплине на рейтинг Володимира Зеленського. Президент це прекрасно розуміє.

"Скоріше за все всі ці судові тяганини буде заморожені. Тема "Приватбанку" дуже токсична. Якщо будуть якісь поступки, МВФ виступатиме проти, на його стороні буде й міністр фінансів", – переконаний Цабаль.

Як розгортаються події щодо "Приватбанку" в Україні?

• Окружний адмінсуд Києва 18 квітня скасував рішення про націоналізацію "Приватбанку" за позовом Коломойського. Суд вирішив, що процедура порушувала норми законодавства.

• 19 квітня стало відомо, що суд скасував рішення НБУ щодо визначення переліку пов'язаних з банком фізичних і юридичних осіб .

• 20 квітня Печерський суд Києва ухвалив рішення про розірвання договору особистої поруки бізнесмена Ігоря Коломойського по кредитах рефінансування "Приватбанку" на суму 9,2 мільярда гривень, отриманих до його націоналізації.

• 26 квітня з'ясувалося, що Коломойський подав ще 5 позовів з метою скасувати свою заборгованість за кредитами Нацбанку.

• 14 травня НБУ і "Приватбанк" виграли в суді позови до компаній, пов'язаних з українським олігархом Ігорем Коломойським, які вимагали через суд звільнити їх від зобов'язань на суми 2,6 мільярда гривень.

• Верховний суд України відмовився задовольняти скаргу "Приватбанку" та водночас зобов'язав виплатити 25 мільйонів гривень компанії Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова.



• 13 вересня в кулуарах форуму YES 2019 Коломойський розповів, що готовий до мирової угоди щодо "Приватбанку". Однак від вимог компенсації за свої втрати він не відмовляється.

Станом на зараз "Приватбанк" вже як державний банк за розміром загальних активів (понад 500 мільярдів гривень) розташувався на 1 місці серед 77 банків, які працюють в Україні.