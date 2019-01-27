Справа про держзраду гарантує, що ні на кого іншого, крім Януковича, не вийдуть

Вирок Віктору Януковичу не матиме конкретних наслідків. Дивно, що слідство зосередилося на держзраді – епізоді, який не є визначальним у політичній біографії Януковича. А значимі справи не розслідують.

Таку думку 24 каналу висловив політичний експерт Петро Олещук.

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За словами політолога, вирок Януковичу не матиме якогось визначального впливу на президентську виборчу кампанію. Суспільство, говорить Олещук, розуміє, що на практиці вирок нічого не означатиме, і Росія Януковича не видасть. В українців, зазначає він, більше запитів стосовно справи по розстрілах на Майдані. Але влада намагатиметься використати вирок Януковичу в якості своєрідного замінника справи Майдану. Що це певний успіх. Тенденцію треба закріпити і розвинути.

Справа про державну зраду Януковича стосується вузького і специфічного епізоду. За великим рахунком, всі дії Янукович здійснив уже за межами України. Виглядає так: суспільство вимагало вироку Януковичу, ось є держзрада. Реально це не означає глибинного розслідування усіх злочинних дій Януковича і його поплічників. Ця справа зручна і гарантує, що ні на кого іншого, крім Януковича, не вийдуть,

– переконаний Петро Олещук.

Експерт зауважує: ідея економічних злочинів Януковича і його поплічників була визначальною під час Майдану. Якби не історії про Межигір’я, про величезні вкрадені гроші, то протестів могло і не бути. Протести були, в першу чергу, соціально-економічними. Тому дивно, що в цьому контексті прогресу в розслідуванні немає. Варто лише згадати знайдені в Межигір’ї документи чорної бухгалтерії, які потім "потонули".

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У яких злочинах звинувачують Віктора Януковича? Його звинувачують у пособництві в умисних діях, вчинених задля зміни меж території та державного кордону України; державній зраді та пособництві у веденні агресивної війни. 24 січня Оболонський районний суд Києва визнав колишнього президента України Віктора Януковича винним у цих злочинах. Якщо Янукович повернеться в Україну, йому доведеться відсидіти 13 років у в'язниці.

Дивіться біографію Віктора Януковича у відео: