Справа про хабар у 150 тисяч доларів: Кондзелі та її спільниці обрали запобіжний захід
Керівниці одного з департаментів Офісу Президента Світлані Кондзелі та її ймовірній спільниці ексзаступниці міністра культури Вікторії Лісничій обрали запобіжні заходи. Жінок підозрюють в отриманні хабаря у 150 тисяч доларів.
15 листопада ексзаступниці міністра культури Лісничій обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів із альтернативою застави у 576 тисяч 300 гривень. Про це повідомив портал Судової влади України.
Нагадаємо: Чиновниці ОПУ Кондзелі та її спільникам повідомили про підозру
Керівниці ж одного з департаментів Офісу Президента України Світлані Кондзелі обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту терміном на 60 днів та зобов'язали здати закордонні паспорти й носити електронний браслет. Про це розповіли у ВАКС.
Слідство вважає, що ексурядовиця, керівниця департаменту ОП та ще один співвиконавець вимагали від людини (її ім'я є таємницею слідства) 300 тисяч доларів США за сприяння у призначенні на керівну посаду до НАК "Нафтогаз України".
12 листопада Кондзелю та Лісничу затримали, щойно ті отримали першу частину хабаря – 150 тисяч доларів США.
Хто така Світлана Кондзеля: що відомо про спійману на хабарі працівницю Офісу Президента – читайте у матеріалі 24 каналу.
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