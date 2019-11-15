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      Справа про хабар у 150 тисяч доларів: Кондзелі та її спільниці обрали запобіжний захід

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      Чиновниці ОП обрали запобіжний захід / Ілюстративне фото (pixabay)

      Керівниці одного з департаментів Офісу Президента Світлані Кондзелі та її ймовірній спільниці ексзаступниці міністра культури Вікторії Лісничій обрали запобіжні заходи. Жінок підозрюють в отриманні хабаря у 150 тисяч доларів.

      15 листопада ексзаступниці міністра культури Лісничій обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів із альтернативою застави у 576 тисяч 300 гривень. Про це повідомив портал Судової влади України.

      Нагадаємо: Чиновниці ОПУ Кондзелі та її спільникам повідомили про підозру

      Керівниці ж одного з департаментів Офісу Президента України Світлані Кондзелі обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту терміном на 60 днів та зобов'язали здати закордонні паспорти й носити електронний браслет. Про це розповіли у ВАКС.

      Слідство вважає, що ексурядовиця, керівниця департаменту ОП та ще один співвиконавець вимагали від людини (її ім'я є таємницею слідства) 300 тисяч доларів США за сприяння у призначенні на керівну посаду до НАК "Нафтогаз України". 

      12 листопада Кондзелю та Лісничу затримали, щойно ті отримали першу частину хабаря – 150 тисяч доларів США. 

      Хто така Світлана Кондзеля: що відомо про спійману на хабарі працівницю Офісу Президента – читайте у матеріалі 24 каналу.

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      15 листопада
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Хабар Антикорупційний суд Кримінальні новини Гроші Корупція Офіс Президента
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