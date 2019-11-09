Справа про неякісні бронежилети: волонтери вийдуть на протест на захист посадовця Міноборони

У Києві військові волонтери 11 листопада влаштують протест під будівлею Печерського райсуду в Києві. Протестуватимуть проти того, щоб суд брав під варту генерал-майора, начальника управління матеріального забезпечення ЗСУ Дмитра Марченка. Останнього підозрюють у причетності до закупівлі неякісних бронежилетів для військових.

"Офіс пеклі на землі – Печерський районний суд – з найчеснішим ДБР хочуть взяти під варту Марченка і його піратів за сфабрикованими фактами і доказами за те, що 5 років створювали нову армію і знищували корупціонерів у різних точках України", – мовиться у повідомленні на фейсбук-сторінці запланованої акції.

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Що відомо про справу щодо неякісних бронежилетів?

Міноборони закупило 20 тисяч бронежилетів "Корсар" для українських військових вартістю 176 мільйонів гривень. З цієї кількості 7 тисяч бронежилетів виявилися бракованими: вони прострілювалися. Загальна вартість збитків склала 61 мільйон гривень.

Держбюро розслідувань вже вилучило 11 тисяч бронежилетів, потенційно небезпечних для життя військовослужбовців.

ДБР з’ясувало, що до закупівлі неякісних бронежилетів за завищеними цінами причетні 5 високопосадовців Міноборони. Серед них є й Дмитро Марченко. Усім п’ятьом оголосили підозру у злочині. За даними слідства, високопосадовці знали, що бронежилети не відповідали технічним вимогам.



Неякісні бронежилети "Корсар" / Фото ukr.segodnya.ua

Що каже Дмитро Марченко?

Влітку 2019 року Марченко звинуватив ДБР у фабрикації аудіозаписів прослушки у цій справі. За його словами, аудіозапис розмов чиновників Міноборони, які нібито закуповували для армії неякісні бронежилети за завищеною ціною, є сфабрикованою. Монтаж аудіозаписів зробило нібито ДБР задля дискредитації Міноборони.

Марченко уточняв, що в оприлюдненому аудіозаписі спочатку мовилося про партію бронежилетів, а потім туди додали фрагмент розмови, яка не стосується цієї партії.

Відповідаючи на питання до експертизи неякісних бронежилетів, проведеної ДБР, Марченко сказав, що не бачив і не знає, які саме бронежилети перевірялися слідчими, з якої партії, як перевіряли, з якої відстані стріляли, яким боєприпасом тощо.