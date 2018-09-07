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Справа про отруєння Скрипалів: Британія може конфіскувати активи російських олігархів

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Російські олігархи у Британії можуть втратити свої активи та піддатися жорстким перевіркам
Російські олігархи у Британії можуть втратити свої активи та піддатися жорстким перевіркам / Фото з відкритих мереж

Після оприлюднення імен двох офіцерів російського ГРУ, підозрюваних в отруєнні екс-розвідника Сергія Скрипаля та його дочки у Солсбері, Британія може конфіскувати активи майже сотні російських олігархів.

Про це із посиланням на неназваного британського посадовця повідомляє The Daily Mail.

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За словами анонімного джерела, у найближчі місяці Національне агентство боротьби зі злочинністю Великобританії може вжити заходів проти як мінімум 100 іноземців щодо "запитів про майно непоясненого походження". Більшість із них, як зазначається – росіяни.

У рамках запитів іноземці, підозрювані у зв'язках з корупцією або організованою злочинністю за кордоном, повинні показати в суді, яким чином фінансувалися їхні нерухомість і активи у Британії.

Якщо вони не можуть продемонструвати, що активи були отримані законно, влада може вимагати конфіскації,
йдеться в статті.

Окрім того, на Даунінг-стріт заявили, що Великобританія посилює митний контроль щодо тих осіб, кого підозрюють у "ворожій державній діяльності". Російські олігархи, пов'язані з Путіним, стикаються в Лондоні з цілим рядом обмежень, включаючи обшуки приватних літаків, зауважує видання.

"Офіційні особи вже проводять перевірки всіх віз Tier 1, які дозволяють жити у Британії іноземним громадянам, які інвестують не менше 2 мільйонів фунтів стерлінгів", – пояснює британська газета.

Серед росіян, яких, за оцінками видання, можуть перевіряти – Ігор Шувалов, Андрій Якунін, Роман Абрамович, Олег Дерипаска та Ельсіна Хайрова.

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Нагадаємо, британський прем'єр-міністр Тереза Мей назвала імена підозрюваних у виконанні замаху на життя колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля та його дочки Юлії 4 березня у Солсбері. Ними виявилися двоє офіцерів ГРУ РФ – Олександр Петров та Руслан Боширов є офіцерами ГРУ Росії.

Після заяви Мей британський міністр безпеки Бен Воллес заявив, що президент Росії Володимир Путін несе кінцеву відповідальність за отруєння "Новачком" Скрипалів на території Британії. Окрім того, Великобританія звернулася до Ради Безпеки ООН з проханням провести засідання після появи нових даних у розслідуванні справи про отруєння Скрипалів. Зазначимо, що через причетність до отруєння Скрипалів проти Росії було введено низку санкцій.

Теги: Новини політики Гроші Новини Росії Великобританія Отруєння Сергія Скрипаля
Джерело: 24 Канал
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