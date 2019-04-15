Справа про вбивство Гандзюк: Мангер 5 разів не приходив на суд, але продовжить керувати облрадою

Відсторонення від посади голови Херсонської обласної ради Владислава Мангера Шевченківський суд Києва не продовжив. Мангера підозрюють у причетності до організації вбивства Гандзюк, проти нього триває слідство, та попри це він і далі обіймає високу посаду – термін його попереднього відсторонення сплив ще 6 квітня.

Яке рішення щодо Мангера прийняв суд

Суддя Наталія Притула Шевченківського суду Києва не продовжила термін відсторонення від посади голови Херсонської обласної ради Владислава Мангера. Під час засідання 15 квітня вона відхилила відповідне клопотання прокуратури, пише Insider.

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Прокурор ГПУ Сергій Василенко просив проовжити термін відсторонення Мангера ще на 60 днів, адже попередній термін закінчився 6 квітня. Прокуратура повідомила, що слідство ще не допитало певних депутатів облради. А Мангер, мовляв, може впливати на цих депутатів.



Мангер 5 разів не приходив на судові засідання щодо відсторонення його від посади

Адвокати Владислава Мангера натомість надали судді заяви депутатів Херсонської обласної ради з висловленими "обуреннями" діями прокуратури та підозрами щодо Мангера.

Що відомо про вбивство Гандзюк та ймовірну причетність Мангера

31 липня у Херсоні Катерину Гандзюк облили сірчаною кислотою.

4 листопада Катерина Гандзюк померла, причина смерті – опіки 39% тіла внаслідок нападу з використанням хімічної речовини.

7 листопада Катерину Гандзюк поховали у Херсоні.

3 грудня 2018 року генпрокурор Юрій Луценко заявив, що слідство встановило усіх замовників і організаторів вбивства Гандзюк.

4 грудня 2018 року правоохоронці заочно оголосили Левіну про підозру у причетності до вбивства Гандзюк .

Батько Катерини Віктор на засіданні ТСК звинуватив у причетності до замовлення вбивства його доньки голову Херсонської облради Владислава Мангера, голову херсонської ОДА Андрія Гордєєва та його заступника Євгена Рищука. За його словами, усі три чиновники співпрацювали з офіційним підозрюваним в організації злочину Левіним.

11 лютого очільнику Херсонської облради Мангеру оголосили підозру у замовленні вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк.

15 лютого суд обрав йому запобіжний захід: арешт на 17 днів із правом внесення застави у сумі 2 мільйони 497 тисяч 300 гривень. Того ж дня за Мангера заставу внесли. 18 лютого Мангер уже вийшов на роботу.

Владиславу Мангеру стало погано ввечері 5 квітня – у день, коли на нього знову одягнули електронний браслет. Його забрали до лікарні, адвокати повідомляли, що до реанімації. Тепер Мангер не міг бути присутнім у залі суду. Загалом Владислав Мангер не з'являвся на 5 засідань суду щодо свого відсторонення.

7 квітня, через 2 дні після госпіталізації , Владислав Мангер різко відреагував на відставку Андрія Гордеєва з посади голови Херсонської ОДА. На своїй сторінці у Фейсбук в досить довгому дописі він назвав дії президента "потуранням агресивній купці "активістів".

12 квітня Владислав Мангер вкотре приступив до виконання своїх обов'язків на посалді голови Херсонської обласної ради.