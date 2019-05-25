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      Справа про захоплення українських моряків: для розгляду по суті створять окремий арбітраж

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      Частина полонених українських моряків
      Частина полонених українських моряків / Hromadske.ua

      Справу про імунітети українських кораблів і моряків, захоплених Росією, по суті розглядатиме окремий арбітраж, це може бути тривалим процесом.

      Міжнародний трибунал ООН з морського права 25 травня ухвалив, що Росія повинна звільнити 24 полонених українських моряків та повернути 3 кораблі, захоплені в районі Керченської протоки в листопаді 2018 року.

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      "По суті справа розглядатиметься не в цьому суді (Міжнародний трибунал з морського права). Буде створено окремий арбітраж на підставі додатка 7 до Конвенції (ООН з морського права). Це триватиме роками", – сказала заступниця міністра закордонних справ України з питань євроінтеграції Олена Зеркаль.

      Рішення трибуналу 25 травня – це суттєва перемога для України, переконана Зеркаль.

      Основне, що ми сьогодні отримали, – це питання звільнення наших моряків, наших кораблів, і те, що трибунал визнав, що у них є юрисдикція, і що застереження Російській Федерації щодо військової активності не застосовується, і що є терміновість для забезпечення ухвалення цього рішення,
      – зазначила заступниця голови МЗС.

      Російська сторона повинна закрити кримінальні справи і відпустити моряків, наголосила Зеркаль.

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      "Як вони цього не робитимуть – це вже не питання трибуналу. Трибунал не дає Росії ніяких вказівок щодо того, як це зробити. Це дуже зважене і мудре рішення", – сказала Зеркаль.

      Протягом місяця Росія повинна відзвітувати перед трибуналом, як і Україна, щодо того, як вона виконала наказ суду.

      На питання про можливі заходи в разі, якщо Росія не звільнить кораблі і моряків, Зеркаль відповіла: "Є санкції. Є міжнародна спільнота, яка може застосовувати тиск до країн, які не виконують рішення трибуналу".

      За словами Зеркаль, виконання рішення "більш ніж обов'язкове", рішення дуже чітке, "навіть більш чітке, ніж ми сподівалися".

      Як українські моряки потрапили в російський полон? 25 листопада 2018 року російські прикордонники протаранили буксир українських військових в Азовському морі, коли ті планово прямували до порту Маріуполя. Згодом росіяни обстріляли українські кораблі та поранили 3 моряків. Після цього російські прикордонники захопила 2 українські катери "Нікополь" і "Бердянськ", а також – буксир "Яни Капу".

      Зрештою росіяни взяли в полон усіх 24 українських моряків-членів екіпажу захоплених суден. Моряків відправили до московських СІЗО та утримують там під вартою, постійно продовжуючи їм терміни арештів. Українці оголосили себе військовополоненими.

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      Теги: Новини України Новини політики Конфлікт в Азовському морі Українці в полоні РФ Україна – Росія Українські моряки в полоні Судді ООН
      Джерело: 24 канал
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