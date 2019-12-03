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      Справа про заставу Садовому: мер Львова подав апеляцію

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      Мер Львова Садовий подав апеляцію на рішення ВАКС щодо застави у 1,5 млн грн / 24 канал

      Міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що він разом із захисниками подали апеляцію на рішення Вищого антикорупційного суду щодо застави у понад 1 мільйон гривень. Ця справа стосується продажу у Львові на відкритому конкурсі землі інвестиційній компанії CTP за 54 мільйони гривень.

      За словами Андрій Садового, це рішення не було складним, бо за весь час роботи міським головою він не раз переконався, що за справедливість треба боротись.

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      "Успішний Львів завжди буде комусь кісткою в горлі, але нам своє робити", – підкреслив чиновник у своєму фейсбуці.

      Про час і місце слухання справи за апеляцією він повідомить, як це тільки стане відомим.

      Також Садовий розповів, що отримав лист від компанії CTP. Ті звертаються, зокрема й до прем’єра та президента і просять про захист іноземних інвестицій. Також компанія хоче зробити у Львові 3 тисячі робочих місць і просить, щоб їй не заважали.

      "Взагалі найкраща допомога бізнесу — не заважати. Ми будемо відстоювати право Львова на індустріальний парк і права інвестора на ведення законного бізнесу в Україні. Правда переможе!" – додав Садовий.

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      Раніше Андрій Садовий розповідав, що справу щодо нього вже розслідують упродовж 3,5 років. Раніше вона була в підпорядкуванні "департаменту Кононенка-Грановського". Останніх часто у ЗМІ називали "смотрящими" п’ятого президента.

      Коли відбулися вибори, я думав, що цю справу нарешті закриють. А слідчі, які її вели, говорили нашим адвокатам, що тут немає жодного складу злочину. Тож я був здивованим, коли минулого тижня приїхав до Львова прокурор і привіз підозру,
      – зазначав він.

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини політики Новини України Андрій Садовий Новини Львова Антикорупційний суд
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