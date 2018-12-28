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      Справа проти Авакова в Росії: міністр назвав умову, за якої дасть свідчення Генпрокуратурі РФ

      558 Читать новость на русском
      Арсен Аваков
      Арсен Аваков / Українські новини

      Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков готовий свідчити Генпрокуратурі РФ у порушеному проти нього кримінальному провадженні, якщо Росія екстрадує в Україну президента-втікача Віктора Януковича.

      Так Аваков прокоментував інформацію про запит російської Генпрокуратури українським колегам щодо притягнення його до відповідальності.

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      "Прочитав про себе новину. Росія попросила ГПУ про допомогу в кримінальному провадженні проти Авакова – ще одна кримінальна справа в Росії. Цього разу, нагадаю, йдеться про рішення міністра внутрішніх справ не допустити на території України проведення виборів країною-агресором, яка анексувала Крим і розв'язала військовий конфлікт на Донбасі", – зазначив міністр. 

      На думку Авакова, кожне кримінальне провададження, відкрите проти нього в Росії, є "позитивною оцінкою його роботи як міністра МВС України". 

      Також він назвав умову, за якої співпрацюватиме зі слідством Росії.

      Коментую документи у цій справі, що з'явилися в ЗМІ, тільки через курйозність підходу: Генеральна прокуратура РФ висловлює готовність надавати ГПУ правову допомогу в розслідуванні справ, учасниками яких є Росія і Україна. В цьому випадку я готовий дати свідчення у так званій справі про перешкоджання голосуванню на виборах Путіна в обмін на екстрадицію громадянина Януковича,
      – додав Аваков.

       

      Теги: Новини Росії Новини України Арсен Аваков Україна – Росія ГПУ Міністерство внутрішніх справ Віктор Янукович
      Джерело: 24 Канал
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