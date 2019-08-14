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      Справа "Роттердам+": детектив назвав схему отримання надприбутків

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      Старший детектив НАБУ Михайло Романюк
      Старший детектив НАБУ Михайло Романюк / 24 канал

      Скандальна формула "Роттердам+" нині перебуває під прицілом детективів. У НАБУ виявили, що документальних доказів того, що вугілля в Україну ввозили саме з Роттердаму, немає.

      Про це у програмі "Що це було?" з Сергієм Лещенко та Євгенією Моторевською розповів старший детектив НАБУ Михайло Романюк.

      Цікаво! Чи можна притягнути до відповідальності Порошенка по справі "Роттердам+"?

      Він розповів, що суть справи "Роттердам+" полягала у тому, що національний регулятор (НКРЕКП, – 24 канал) під час визначення розміру тарифу генеруючим компаніям теплових електростанцій з березня 2016 року вирішив до вартості вугілля урахувати й транспортні витрати. Споживачі сплачували за електроенергію з урахуванням фрахту і перевалки на обсяг енергетичного вугілля, яке видобувається фактично в Україні.

      Що таке "Роттердам+"?Це запроваджена з 2016 року методика формування ціни на вугілля, призначеного для виробництва електроенергії та ТЕС. Цю методику ввели, бо майже всі шахти Донбасу з антрацитовим вугіллям (на якому і працюють більшість ТЕС України) опинилися на непідконтрольній Україні території.

      Щоб забезпечити енергетичну незалежність України від окупованих територій, вирішили купувати паливо на міжнародній біржі в Нідерландах. Туди доставляють вугілля з Африки та Америки. Проте щомісяця формула збирає надлишковий мільярд гривень. Так, реальна переплата за перші 2,5 роки дії формули "Роттердам+" склала майже 35 мільярдів гривень.

      За словами Лещенка, фактично НКРЕКП поклала у вартість цієї теплової електроенергії ті витрати, яких не існувало в природі.

      – Слідством встановлено і підтверджено експертизою, що за період з моменту розрахунку першої прогнозованої оптової ринкової ціни на електроенергію відповідно до порядку формування формули "Роттердам+" – це з травня 2016 року по грудень 2017 року – умовна сума збитків становить 18,8 мільярда гривень.

      – Відповідно до тих доказів, які наявні в матеріалах кримінального провадження, фактичними ініціаторами прийнятя регуляторного рішення були два службовці групи приватних компаній.

      Лещенко пояснив, що йдеться про компанію ДТЕК Рената Ахметова. Саме ця компанія ініціювала запровадження "Роттерадам+" і саме ця компанія отримала найбільшу частку з майже 19 мільярдів гривень.

      8 серпня НАБУ затримало одного з фігурантів, члена регулятора енергетики НКРЕКП на момент прийняття рішення по "Роттердам+" Володимира Євдокімова. Вже 9 серпня Солом'янський суд відправив його за ґрати з можливістю внесення застави в розмірі 1,9 мільйона гривень.

      Також НАБУ 8 серпня повідомило про підозру 6 особам, причетним до запровадження формули "Роттердам+".

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      Теги: НАБУ Новини України Рінат Ахметов Роттердам+ Електроенергія САП Судді Енергетика
      Джерело: 24 канал
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