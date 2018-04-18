Справа Савченко: суд не дозволив силою взяти зразки слини у нардепа

Слідству не дозволили примусово брати зразок слини в арештованого нардепа Надії Савченко. Таку ухвалу 18 квітня виніс Шевченківський райсуд Києва, відхиливши відповідне клопотання прокурора.

Про це повідомляє "Українська правда".

Зазначимо, на початку засідання суддя оголосив матеріали справи, в яких мовиться про мобільний телефон, на якому було знайдені біологічні зразки людини. Відтак, військова прокуратура клопотала про примусовий відбір біологічних зразків Савченко для порівняння із біологічними зразками з мобільного телефона.

Видання наголошує, що суддя оголосив лише резолютивну частину свого рішення, а мотивувальна частина очікується згодом.

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Як пояснив у коментарі адвокат народного депутата Дмитро Бугай, відмова суду у примусовому заборі слини у Савченко пов'язана з тим, що суд вважає клопотання прокурора недостатньо конкретизованим.

Нагадаємо, 22 березня Верховна Рада зняла депутатську недоторканність із Надії Савченко, а також дала дозвіл на її затримання та арешт. 23 березня суд обрав Надії Савченко запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 59 днів.

У чому підозрюють Надію Савченко? У змові з терористичною організацією так званою "ДНР" та підготовці масштабного теракту в центрі Києва, а також у спробі повалення конституційного ладу та захоплення державної влади.



Згідно з інформацією ГПУ, за допомогою арсеналу зброї, привезеної з окупованих територій, Савченко з екс-переговірником Володимиром Рубаном планували вбивства Петра Порошенка, Олександра Турчинова та Арсена Авакова, а також підрив будівлі Верховної Ради та обстріл прилеглих будівель.