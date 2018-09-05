Справа Скрипалів: британські прокурори оприлюднили імена двох підозрюваних росіян

У Великобританії прокурори назвали імена двох росіян, які підозрюються в отруєнні колишнього співробітника російських спецслужб Сергія Скрипаля та його дочки Юлії.

Про це повідомив кореспондент BBC Деніел Сенфорд у своєму Twitter.

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Зазначається, що британські прокурори заявили про те, що наразі вони вже зібрали достатню доказову базу. Прокурори підозрюють у причетності до отруєння Сергія Скрипаля та його дочки Юлії двох росіян — Олександра Петрова і Руслана Боширова.

Британські прокурори оперують інформацією, що підозрювані могли проникнути на територію Великобританії під фіктивними документами приховавши свої справжні імена.

Кореспондент ВВС Деніел Сенфорд написав, що підозрювані потрапили на запис камери спостереження "безпосередньо перед" отруєнням Скрипалів в Солсбері.