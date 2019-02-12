Справа Супрун: суддя вже другу добу перебуває в нарадчій кімнаті

Рішення щодо скасування тимчасової заборони Уляні Супрун виконувати обов'язки міністра охорони здоров'я має ухвалити суддя Окружного адмінсуду Києва Сергій Каракаш'ян. Він вже понад добу перебуває у нарадчій кімнаті.

Суддя-спікер Окружного адміністративного суду Києва Богдан Санін сказав, що інформацію про вихід судді з нарадчої кімнати буде одразу ж оприлюднено, пише "Укрінформ".

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Уляна Супрун у Twitter написала, що робочий день суду уже закінчився, а рішення немає і досі.

Більше семи днів робота Міністерства охорони здоров'я України заблокована,

– додала Супрун.

Вона зазначила, що завтра, 13 лютого, о 10.00 разом з заступниками проведе брифінг в Окружному адміністративному суді.

Минуло більше доби, як суддя Каракашьян пішов до нарадчої кімнати, але рішення й досі немає. Робочий день суду вже закінчився. Більше семи діб робота @MoH_Ukraine заблокована. Завтра о 10:00 ми з заступниками будемо в Окружному адміністративному суді і проведемо брифінг. — Уляна Супрун (@usuprun) February 12, 2019

Чому суд заборонив Уляні Супрун працювати?Суд частково задовольнив заяву народного депутата від "Радикальної партії Олега Ляшка" Ігоря Мосійчука та заборонив Супрун виконувати обов'язки міністра охорони здоров'я України. Мосійчук наполягає, що Супрун досі має американське громадянство, про що сам нардеп дізнався із публікацій ЗМІ. Насправді ж, Супрун отримала українське громадянство від Президента України Петра Порошенка ще у 2015 році. До того ж, згідно із чинним законодавством, подвійне громадянство прямо не заборонене.