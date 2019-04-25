Справа Труханова: одеські судді поскаржаться Луценку на антикорупційних прокурорів

Суддівська колегія Малиновського райсуду Одеси, яка розглядає справу Труханова, поскаржиться генпрокурору України Юрію Луценку на прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури через неявку до суду.

"Ми доведемо до відома генпрокурора про узгоджений раніше графік судових засідань і неявку прокурорів САП, що унеможливлює слухання справи", – сказав головуючий суддя Сергій Черевко.

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Захисники обвинувачених в свою чергу фактично пішли в атаку на прокурорів САП. Їх звинуватили в "неповазі до суду і невиконанні своїх процесуальних обов'язків" через те, що прокурори втретє не з'явилися в Малиновський райсуд Одеси через зміну обсягу обвинувачення. Адвокат Тарас Пошиванюк клопотав направити скаргу до Луценка з попередженням: у разі подальшої неявки дії прокурорів оцінять, буцімто, як відмову від підтримання державного обвинувачення. Однак процесуальним законом це не передбачено.



Обвинувачені Василь Шкрябай, Павло Вугельман, Геннадій Труханов та захисник Тарас Пошиванюк

Колегія суддів визнає неявку прокурорів неповажною. Ми направимо звернення до Дисциплінарної комісії прокуратури для прийняття рішення щодо дисциплінарної відповідальності відповідно до ст. 324 КПК. Копію направимо Луценку. Ми позбавлені повноважень змушувати прокурорів ходити на засідання і робити пошвидше те, що вони повинні робити. Але повідомити про обставини зобов'язані,

– сказав Черевко.

Нагадаємо, що прокурор САП Максим Кравченко 9 квітня заявив про намір змінити обсяг обвинувачення мера Одеси Геннадія Труханову, кількох чиновників міськради і підприємців, яких звинувачують у заволодінні 185 млн грн з місцевого бюджету через покупку будівлі збанкрутілого заводу "Краян" за вдвічі завищеною вартістю. Тому прокурор попросив суд надати три тижні для узгодження змін з керівництвом САП та підготовки нового обвинувального акту. Проте суд надав прокурорам всього тиждень.



Судді у справі Труханова Віктор Корой, Сергій Черевко, Дмитро Передерко

16 квітня прокурори не з'явились до суду, зате надіслали лист за підписом керівника САП Назара Холодницького з проханням перенести засідання, бо прокурори не встигли підготувати новий обвинувальний акт. На засіданні 22 квітня з нового листа Холодницького стало відомо, що новий обвинувальний акт уже готовий і знаходиться в нього. Проте очільник САП потребує часу, аби вивчити документ перед тим, як узгодити.

Натомість адвокати чомусь вирішили, що вони можуть тиснути на прокурорів і прискорювати зміну державного обвинувачення. Захисник Труханова Олександр Лисак з колегою Тарасом Пошиванюком 23 квітня навіть поїхали в САП до Холодницького, щоб "якимось чином прискорити вивчення обвинувального акту". Яким саме чином вони мали намір "прискорити" вивчення документа, Лисак не уточнив... Проте спроба виявилась марною: за словами захисників, Холодницький їх не прийняв, бо "в САП був неприйомний день".

На цьому баталії не скінчились. Захисники в свою чергу звинуватили в суді Холодницького в нещирості. І навіть прохали суд констатувати, що в даній справі немає законного і легітимного обвинувачення. Судді, щоправда, відмовили. А обвинувачений одеський мер Геннадій Труханов назвав це "політичною розправою і непристойною поведінкою прокурорів".

Сторона обвинувачення організувала політичну розправу. Прокурори розуміли прекрасно, що все закінчиться виправдальним вироком. Але вони хочуть затягнути, підвісити це питання. Хочу, аби суд звернув увагу на непристойну поведінку прокурорів. Їм просто нічого сказати,

– висловився Труханов.

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Натомість, прокурори САП вже підготували нове обвинувачення Труханову. Про це 24 квітня повідомив голова САП Назар Холодницький на засіданні парламентського комітету з питань запобігання та протидії корупції.



Прокурори даного кримінального провадження Валентин Мусіяка та Максим Кравченко

Справа Труханова дійсно дуже швидко слухається, просто блискавично. Але прокурори не встигають за такою швидкістю суду, оскільки виникла необхідність у зміні обвинувачення. Я як керівник САП повинен її погодити. Буду погоджувати стільки часу, скільки потрібно, щоб вивчити нове обвинувачення, яке налічує 400 сторінок. І публічні заяви сторони захисту, що "ми йдемо пікетувати САП, щоб прискорити", – залишаються публічними заявами. Я повинен приділити належну увагу, щоб вивчити. Найближчим часом – після виходу з моєї відпустки найближчої – ми обов'язково погоджуємо це обвинувачення і буде продовжено судовий розгляд. Але ця справа має бути розглянута в Антикорупційному суді, – сказав він.

Насамкінець, юристи інформують: справу Труханова передадуть до Антикорупційного суду, якщо на день початку роботи її не розглянуть в Одесі. А відтак поведінка суду та адвокатів – яскрава ілюстрація відвертого небажання, аби справа Труханова отримала шанс на справедливе правосуддя в Антикорупційному суді.

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За що судять Труханова?

У лютому 2018 року Труханову повідомили про підозру у скоєнні злочину, а в жовтні вручили обвинувальний акт. Одним зі звинувачень у справі є придбання за 185 мільйонів доларів із міського бюджету адмінбудівлі Одеського заводу тяжкого кранобудування "Краян".

9 листопада 2018 року Малиновський райсуд Одеси почав розглядати справу Труханова. Сам міський голова свою вину заперечує й досі не відсторонений від посади. Разом з ним на лаві підсудних перебуває ще семеро осіб, серед яких і його заступник Павло Вугельман.

За 5 місяців розгляду справи по суті зачитали 215 сторінок обвинувального акту, дослідили 67 томів письмових доказів і допитали близько 100 свідків сторони обвинувачення. В Малиновському райсуді справу розглядають рекордно швидкими темпами для української Феміди. Якби прокурори не заявили про зміну обвинувачення, то почалася б завершальна стадія судового процесу – дебати.

Завдяки космічно швидкому темпу розгляду та відсутності інтересу до встановлення об'єктивних обставин справи одеські судді намагаються врятувати Труханова від Антикорупційного суду, який формується і має невдовзі запрацювати.

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