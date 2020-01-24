Справа Труханова: у слідства з’явились нові підозрювані

Кількість підозрюваних у справі одеського міського голови Геннадія Труханова тепер становить 12 осіб. Проти нього відкрили справу про розкрадання 92 мільйони гривень з міського бюджету при продажу заводу "Краян".

Детективи НАБУ та прокурори САП висунули підозру чотирьом учасникам, які є організаторами та контролерами злочинної схеми розкрадання міського бюджету. Про це повідомила пресслужба Національного антикорупційного бюро України.

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Кількість людей, залучених у схему продажу заводу, зросла з восьми до 12 осіб, включно з Трухановим. Підозрюваних обвинувачують за статтею про привласнення, заволодіння майном через зловживання службовими обов'язками.

Обвинувачують людей, які:

здійснювали нагляд за ТОВ "Еліт Девелопмент" у схемі;

координували взаємодією учасників схеми;

представляли групи людей, які мають вплив на посадовців Одеської міської ради.

Що відомо про справу Геннадія Труханова?Розслідування з приводу заводу "Краян" почали ще в листопаді 2016 року. Також слідство встановило, що Труханов, спільно з іншими чиновниками Одеської мерії та приватною компанією в період з липня по грудень 2016 незаконно заволоділи коштами бюджету Одеси. Сума становила 92 мільйони гривень. Корупційну схему реалізували під виглядом купівлі будівлі заводу, вартість якого очевидно завищили. Згодом гроші хотіли легалізували.

До слова, проти Труханова у червні 2019 року відкрили чотири кримінальні провадження щодо незаконного доступу міського голови Одеси до державної таємниці у зв'язку з тим, що він має російське громадянство. НАБУ також розслідує кримінальні провадження проти Труханова щодо оборудок на дорогах, можливого привласнення грошей з місцевого бюджету з реконструкції доріг та оборудки одеського аеропорту.



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