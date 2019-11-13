Справа VAB банку: суд взяв під домашній арешт члена ради НБУ Каленського

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід члену ради Нацбанку України Миколі Каленському у справі про стабкредит VAB банку у вигляді цілодобового домашнього арешту на 60 днів.

Прокурор просив, щоб суд взяв Каленського під варту на 60 днів з альтернативою застави у 20 мільйонів гривень, повідомляє Інтерфакс-Україна. Однак ВАКС зобов'язав підозрюваного не відлучатися з Київської області, не спілкуватися зі свідками, серед яких є глава НБУ Яків Смолій, здати паспорти і носити електронний браслет.

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Каленського також хотіли взяти на поруки перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова, заступник голови Роман Борисенко і члени правління Дмитро Сологуб та Олег Чурій.

Адвокати Каленського заявляли про необґрунтованість звинувачень і неможливість утримання посадовця під вартою з урахуванням його віку і фізичного стану.

В чому саме звинувачують Каленського?

Звинувачення на адресу Каленського полягають у його згоді із завищеною оцінкою майна банку, в той час як, згідно з версією слідства, була інформація про його недостатність для видачі кредиту на таку суму.

Що відомо про справу VAB банку?

Протягом 11 та 12 листопада НАБУ оголосило підозри низці осіб у справі про крадіжку рефінансування 1 мільярда 200 мільйонів гривень (стабілізаційного кредиту на підтримку роботи банку), виділеного на VAB банк. Цими грошима незаконно заволоділи у жовтні 2014 року. Вже через місяць НБУ визнав VAB банк неплатоспроможним, а 20 березня 2015 року ліквідував цей банк.

Підозрювані у справі:

експерший заступник голови НБУ Олександр Писарук,

члену ради НБУ Микола Каленський,

ексдиректорка генерального департаменту банківського нагляду НБУ Алла Шульга,

голова наглядової ради і заступник глави правління VAB банку,

троє посадовців приватних компаній, пов'язаних з власниками банку.

Суд вже взяв під варту Шульгу з альтернативою застави у 15 мільйонів гривень.