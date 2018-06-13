Справа Веремія: організатора "тітушок" Крисіна засудили до п'яти років

У середу, 13 червня, Апеляційний суд виніс рішення у справі вбивства журналіста В'ячеслава Веремія. Юрія Крисіна, якому раніше дали умовний термін, нині відправили за грати.

Про це у прямому ефірі розповів кореспондент 24 Каналу.

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За минулим рішенням Шевченківського суду Юрія Крисіна засудили за хуліганство і присудили чотири роки позбавлення волі, однак, з відтермінуванням під особисті зобов’язання, посилаючись на те, що Крисін розкаявся та зізнався у сподіяному.

13 червня суд довів, що розкаяння було нещире та засудив Крисіна до п’яти років позбавлення волі і жодних відтермінувань. Проте через закон Савченко рік Крисін вже провів у СІЗО, тому фактичного перебувати під вартою йому залишилось три роки.

Апеляційна скарга була задоволена не повністю, адже прокурори вимагали шість років, а захисники потерпілих – сім. Але в деяких статтях, зокрема долучення нових фактів, відео та допит нових свідків, Апеляційний суд залишив без задоволення, посилаючись на те, що це некомпетентно з їхнього боку.

На засіданні була присутня мати загиблого Катерина Веремій і в неї був дуже емоційний спіч. Вона зверталася до Крисіна і просила його хоча б вибачитись перед нею та у засудженого не було жодних емоцій.

"Перший раз в історії мати загиблого стала навколішки. Судді, будьте справедливі, прошу вас", – виголосила мати Веремія.

Хто такий Юрій Крисін?

Його вважають головним відповідальним за вбивство журналіста газети "Вести" В'ячеслава Веремія, оскільки у суді Крисін визнав, що під час Революції Гідності організовував і збирав людей, які нападали на учасників Євромайдану. У кримінальних колах його знають під кличками "Шкаф", "Шрек" або "Криса". Прославився рейдерством та рекетом.