Справа Януковича: СБУ розсекретила листи від екс-голови СБУ

Голова СБУ часів президентства Віктора Януковича – Олександр Якименко – двічі надсилав Януковичу та главі Адміністрації президента Андрієві Клюєву листи про загрозу національній безпеці України зі сторони Росії, а саме 15 січня 2013 року та 17 лютого 2014 року.

Про це свідчать дані у справі екс-президента Віктора Януковича, які розсекретила Служба безпеки України, повідомляє ТСН.

Згідно з наданою інформацією стороною обвинувачення – Головною військовою прокуратурою Генпрокуратури –, у першому з листів Якименка мовиться про те, що СБУ має інформацію про можливу агресивну експансію російського капіталу в усі сфери життєдіяльності Української держави за активної підтримки керівництва РФ з використанням спецслужб.

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Лист Якименка на адресу Януковича

Окрім того, у тексті листа Якименка мовиться про створення при президентові Росії міжвідомчої групи, однією з неофіційних цілей якої називають створення позицій для "опосередкованого тиску на керівництво України у питанні вступу до Митного союзу".



СБУ показала листи Якименка до Януковича

Натомість у листі на адресу Клюєва мовиться, що під виглядом "проектів на захист російськомовних" здійснюються спроби поширити сепаратистські настрої та нав'язати думку про необхідність Росії втрутитися у внутрішні справи України. У листі також вказано, що сприятливим для Москви чинником є те, що проросійський політикум на Сході та Півдні України говорив про федералізацію держави та орієнтацію на РФ.

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Лист Якименка на адресу Клюєва



Лист Якименка, адресований Клюєву

Окрім того, у документі мовиться, що російська сторона використовує кризову ситуацію в Україні, щоб перетворити проросійські сили в державі на провідника інтересів РФ.



СБУ показала листи Якименка на адресу Клюєва

Зазначимо, що про наявність документів, які свідчать про обізнаність Януковича щодо загрози нацбезпеці України, під час допиту чинного нардепа України Михайла Добкіна 18 квітня заявив прокурор Руслан Кравченко.