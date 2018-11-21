Справа ймовірно договірного матчу "Маріуполь" – "Гірник-Спорт" зрушилася з місця

Справа щодо поєдинку "Маріуполь" – "Гірник-Спорт", який підозрюється у договірному характері, зрушилася з місця.

Комітет етики й чесної гри передав у Контрольно-дисциплінарний комітет ФФУ документи по цьому матчу, повідомляє Sport Arena з посиланням на главу комітету Франческо Баранку.

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Як відомо, поєдинок між "Іллічівцем" (нині - "Маріуполь") і "Гірник-Спортом" відбувся 14 листопада 2016 року в рамках 19-го туру Першої ліги чемпіонату України й супроводжувався аномальними ставками.

Тоді Баранка, обіймаючи посаду глави організації Federbet, назвав матч обурливим "договорняком" і зазначив, що результат зустрічі зіграв відразу на кілька популярних ставок: перемога гостей в першому таймі й господарів в матчі, перемога господарів з форою (-1) і тотал більше ніж 3,5 гола.

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Нагадаємо, що донецький "Олімпік", команди якого підозрюють в договірних матчах, заявив, що дії голови комітету з етики та чесної гри Франческо Баранки ставлять під загрозу існування клубу.