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      Холодницький забрав справу, за яку НАБУ пропонували 800 тисяч доларів

      Право на гідність 208 Читать новость на русском

      Назар Холодницький незаконно забрав справу "короля контрабанди Альперіна", за яку детективам НАБУ пропонували хабар в розмірі 800 тисяч доларів.

      Холодницький її забрав та передав на "загнивання" в Державне бюро розслідувань.

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      В 2017 році детективам НАБУ пропонували зробити те саме за хабар у 800 тисяч доларів. Однак ті відмовилися.

      Уявляєте, хлопці відмовилися від хабара у 800 тисяч доларів. Керівника детективів Андрія Калужинського за ці космічні гроші просили навіть не закрити справу, а лише передати її іншому органу. Один підпис і 800 тисяч доларів в кишені. Далі можна все життя і не працювати. 

      Натомість, детективи повідомили про спробу їх підкупити. Наприкінці 2017 року слідчі задокументували факти пропозиції хабара у 800 тисяч доларів Вадимом Альперіним керівнику детективів НАБУ.

      Що відомо про справу Альперіна

      Альперін хотів, аби справу зі зловживання владою перекваліфікували на підроблення документів, що означало б зміну підслідності і передачу справи від НАБУ.

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      На той час НАБУ розслідувало корупційну схему із розмитнення товарів за зниженою вартістю в інтересах Альперіна. В провадженні фігурували високопосадовці митних та фіскальних органів.

      У межах розслідування детективи добилися арешту у 450 мільйонів гривень компаній-учасниць схеми. Саме після цих арештів Альперін і розпочав пошук "виходів" на НАБУ, аби розв'язати свої проблеми.

      Цитую зачитані в суді покази свідків у цій справі: "для Альперіна найкращий варіант передати провадження за підслідністю у райвідділ поліції, де йому буде простіше розв'язати питання про зняття арешту з рахунків і закриття провадження взагалі, за що він готовий надати 800 тисяч доларів".

      Водночас передаю гарячі вітання Арсену Авакову і його глибоко реформованій поліції. Поліція не лише розпиває алкоголь, вбиває дітей, "кришує" вбивць активістів, а ще й, схоже, нормально заробляє.

      Альперін та САП

      Минулого тижня Назар Холодницький змінює підслідність у справі Альперіна на її фінішній прямій, попри пряму заборону в законі, і доручає справи НАБУ іншому органу. У такий спосіб керівництво САП втілило прохання Альперіна, який раніше за це саме пропонував детективам 800 тисяч доларів.

      холодницький
      Назар Холодницький

      Згідно з кримінально-процесуальним кодексом, справа Альперіна підслідна виключно НАБУ. Розслідується зловживання владою або службовим становищем – це підслідність НАБУ. Розмір шкоди перевищує 500 мільйонів гривень – це теж підслідність НАБУ. Злочин вчиняли високопосадовці Державної фіскальної служби – теж підслідність НАБУ.

      Без жодних варіантів ця справа – підслідність НАБУ. Що цікаво, разом із справою Альперіна в ДБР передали й іншу справу, яка стосувалася цієї ж корупційної схеми.

      Це розслідування розпочинала ще Генпрокуратура. Влітку 2018 року керівник САП визначив підслідність цієї справи за НАБУ, а вже минулого тижня "передумав".

      У рамках розслідування детективи зібрали докази, які лягли в основу перевірок більше ніж 20 компаній-імпортерів – учасників схеми. Всі компанії цього року намагалися оскаржити перевірки в судах. НАБУ увійшло до цих, аби запобігти їхнім спробам.

      За участі 13 з 20 компаній суди вже відмовили в оскарженні перевірок. Результати перевірок цих компаній мали стати важливими доказами у кримінальному провадженні. Вірніше – могли стати, якби Холодницький, я переконаний, не продав цю справу.

      Хто такий Вадим Альперін

      Вадим Альперін відомий як "король Одеської контрабанди". Йому приписують фактичний контроль за Одеською митницею, а статки оцінюють у мільярд доларів.

      альперін вадим
      Вадим Альперін

      Вперше про Альперіна публічно заговорили у 2008 році, коли сомалійські пірати захопили судно "Фаїна", яке перевозило зброю. Власником судна був Альперін.

      Ви уявляєте, що зараз відчувають детективи? Вони ж не просто від 800 тисяч доларів відмовилися, а ризикували життям ламаючи схеми короля контрабанди, судна якого нелегальну зброю тягали світом. Ви уявляєте, під яким ризиком перебували детективи та їх родини в цьому розслідуванні? І при цьому вони ефективно робили свою роботу: крок за кроком заганяючи Альперіна.

      А потім Холодницький, я переконаний, просто взяв і продав справу. І зробив він це буквально в день зустрічі з новообраним президентом. На тій зустрічі Зеленський дав керівникам антикорупційних органів три місяці для демонстрації результату.

      Схоже Холодницький зрозумів президента по-своєму. Вже зовсім скоро побачимо, як на це відреагує президент.

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      Автор: Віталій Шабунін
      Теги: Новини України Право на гідність Відеоблоги Корупція Контрабанда Мито Новини Одеси НАБУ САП Назар Холодницький Артем Ситник
      Джерело: 24 канал
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