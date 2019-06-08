Холодницький забрав справу, за яку НАБУ пропонували 800 тисяч доларів

Назар Холодницький незаконно забрав справу "короля контрабанди Альперіна", за яку детективам НАБУ пропонували хабар в розмірі 800 тисяч доларів.

Холодницький її забрав та передав на "загнивання" в Державне бюро розслідувань.

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В 2017 році детективам НАБУ пропонували зробити те саме за хабар у 800 тисяч доларів. Однак ті відмовилися.

Уявляєте, хлопці відмовилися від хабара у 800 тисяч доларів. Керівника детективів Андрія Калужинського за ці космічні гроші просили навіть не закрити справу, а лише передати її іншому органу. Один підпис і 800 тисяч доларів в кишені. Далі можна все життя і не працювати.

Натомість, детективи повідомили про спробу їх підкупити. Наприкінці 2017 року слідчі задокументували факти пропозиції хабара у 800 тисяч доларів Вадимом Альперіним керівнику детективів НАБУ.

Що відомо про справу Альперіна

Альперін хотів, аби справу зі зловживання владою перекваліфікували на підроблення документів, що означало б зміну підслідності і передачу справи від НАБУ.

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На той час НАБУ розслідувало корупційну схему із розмитнення товарів за зниженою вартістю в інтересах Альперіна. В провадженні фігурували високопосадовці митних та фіскальних органів.

У межах розслідування детективи добилися арешту у 450 мільйонів гривень компаній-учасниць схеми. Саме після цих арештів Альперін і розпочав пошук "виходів" на НАБУ, аби розв'язати свої проблеми.

Цитую зачитані в суді покази свідків у цій справі: "для Альперіна найкращий варіант передати провадження за підслідністю у райвідділ поліції, де йому буде простіше розв'язати питання про зняття арешту з рахунків і закриття провадження взагалі, за що він готовий надати 800 тисяч доларів".

Водночас передаю гарячі вітання Арсену Авакову і його глибоко реформованій поліції. Поліція не лише розпиває алкоголь, вбиває дітей, "кришує" вбивць активістів, а ще й, схоже, нормально заробляє.

Альперін та САП

Минулого тижня Назар Холодницький змінює підслідність у справі Альперіна на її фінішній прямій, попри пряму заборону в законі, і доручає справи НАБУ іншому органу. У такий спосіб керівництво САП втілило прохання Альперіна, який раніше за це саме пропонував детективам 800 тисяч доларів.



Назар Холодницький

Згідно з кримінально-процесуальним кодексом, справа Альперіна підслідна виключно НАБУ. Розслідується зловживання владою або службовим становищем – це підслідність НАБУ. Розмір шкоди перевищує 500 мільйонів гривень – це теж підслідність НАБУ. Злочин вчиняли високопосадовці Державної фіскальної служби – теж підслідність НАБУ.

Без жодних варіантів ця справа – підслідність НАБУ. Що цікаво, разом із справою Альперіна в ДБР передали й іншу справу, яка стосувалася цієї ж корупційної схеми.

Це розслідування розпочинала ще Генпрокуратура. Влітку 2018 року керівник САП визначив підслідність цієї справи за НАБУ, а вже минулого тижня "передумав".

У рамках розслідування детективи зібрали докази, які лягли в основу перевірок більше ніж 20 компаній-імпортерів – учасників схеми. Всі компанії цього року намагалися оскаржити перевірки в судах. НАБУ увійшло до цих, аби запобігти їхнім спробам.

За участі 13 з 20 компаній суди вже відмовили в оскарженні перевірок. Результати перевірок цих компаній мали стати важливими доказами у кримінальному провадженні. Вірніше – могли стати, якби Холодницький, я переконаний, не продав цю справу.

Хто такий Вадим Альперін

Вадим Альперін відомий як "король Одеської контрабанди". Йому приписують фактичний контроль за Одеською митницею, а статки оцінюють у мільярд доларів.



Вадим Альперін

Вперше про Альперіна публічно заговорили у 2008 році, коли сомалійські пірати захопили судно "Фаїна", яке перевозило зброю. Власником судна був Альперін.

Ви уявляєте, що зараз відчувають детективи? Вони ж не просто від 800 тисяч доларів відмовилися, а ризикували життям ламаючи схеми короля контрабанди, судна якого нелегальну зброю тягали світом. Ви уявляєте, під яким ризиком перебували детективи та їх родини в цьому розслідуванні? І при цьому вони ефективно робили свою роботу: крок за кроком заганяючи Альперіна.

А потім Холодницький, я переконаний, просто взяв і продав справу. І зробив він це буквально в день зустрічі з новообраним президентом. На тій зустрічі Зеленський дав керівникам антикорупційних органів три місяці для демонстрації результату.

Схоже Холодницький зрозумів президента по-своєму. Вже зовсім скоро побачимо, як на це відреагує президент.