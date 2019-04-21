Справа збитого "Боїнга": під судом – Western Union та "Сбербанк"

Популярні системи переказу грошей Western Union, Moneygram і великі російські банки "Сбербанк" та "Внешторгбанк" потрапили під суд через справу про збитий на Донбасі малазійський "Боїнг-777" рейсу MH-17.

Поки в Україні судді (можливо, трохи поспішливо?) вирішили повернути "Приватбанк" Ігорю Коломойському, в Європі та США під судом опинилися одразу чотири фінансові установи. Всі вони звинувачуються в сприянні терактові проти малазійського "Боїнга", збитого в липні-2014 російськими найманцями в небі над Україною. Родичі жертв цього теракту висунули на початку квітня три позови: два – в Європейському суді з прав людини в Страсбурзі й ще один – у Федеральному суді США в Нью-Йорку. В якості звинувачуваних – всесвітньо відомі системи швидкого переказу грошей, Western Union та Moneygram, а також – російські "Сбербанк" та "Внешторгбанк".

Останній з трьох позовів був поданий в Америці тому, що його висунули родичі американського громадянина, який загинув у тій катастрофі – Квінна Лукаса Шансмана. Вони звинувачують всі ці чотири фінансових інституції в тому, що за допомоги останніх проросійські сепаратисти з так званої "Донецької народної республіки" отримали грошові перекази, призначені для сплати їх злочину. Ті самі проросійські сепаратисти, які 17 липня 2014 року випустили ракету з протиповітряного комплексу "Бук", який приїхав напередодні до Україну через захоплений росіянами кордон та збив "Боїнг-777", який прямував із Амстердама до Куала-Лумпура. Результатом цього злочину стала загибель 298 людей – всіх, хто мав нещастя перебувати на борту.

Тероризм чи ні?



Речі пасажирів збитого "Боїнга-777"

Слід зазначити, що процес у Нью-Йорку може виявитися дуже важким, тому що, в той час, як Western Union та Moneygram – це компанії американські, обидва банки є російськими й не мають своїх штаб-квартир в США. Свого часу американський Supreme Court (Верховний суд – Прим. ред.) значною мірою обмежив екстратериторіальні повноваження американського права кількома основоположними рішеннями. Тобто, звинувачені російські банки можуть посилатися на те, що вони не є підсудними американському судові. З іншого ж боку, права на судочинство в тих випадках, коли йдеться про міжнародний тероризм, американським судам ніхто не обмежував. Саме тому родичі загиблого в тій катастрофі американця посилаються на відповідну постанову (Antiterrorism Act), ухвалену ще в 1992 році. Ця постанова може бути задіяна, але лише в тому випадку, якщо збиття малазійського "Боїнга" буде визначеним в якості теракту. А чи буде?

Точно сказати важко. В будь-якому разі, американський суд має визначитися, чи має він право судити російські банки. Підставою для такого судочинства був би той факт, що ці банки ("Сбербанк" та ВТБ) займаються своєю профільною діяльністю на території США або принаймні – використовували американську фінансову систему для дуже сумнівного з точки зору закону фінансування проросійських сепаратистів. Якщо вони переказали за допомоги американських систем сепаратистам бодай один долар – цього вистачить, аби їх судити. Але це ще слід довести.

Успіх – сумнівний, але важливий



Слідча реконструкція малазійського "Боїнга-777"

Деякі юристи вважають, що це американське звинувачення має дуже невеликі шанси на успіх. Вони зауважують, що буде важко довести зв’язок між збитим Боїнгом та грошовими переказами через "Сбербанк" чи Western Union. Суд може просто зажадати доказу, що такий зв’язок, якщо він навіть буде доведений, став однією з причин цього злочину.

Втім, тут є ще один момент, який, навпаки, дає надію на успіх. А саме: в двох позовів, які були спрямовані до Європейського суду з прав людини в Страсбурзі, за оцінками юристів – набагато більші шанси на успіх. Йдеться про два колективних позови, під якими стоять підписи 380 родичів загиблих в катастрофі малазійського "Боїнга" – громадян Німеччини, Австралії, Нідерландів, США та інших країн. Вони звинувачують Росію в тому, що та порушила основне право жертв катастрофи – право на життя, а також намагається перешкоджати слідству принаймні своєю бездіяльністю. Москва, яка, звичайно, заперечує свою участь в цьому злочині, підтвердила отримання звинувачення й готує відповідь на нього.

Ці два процеси теж обіцяють бути важкими, але більш обнаділивими. Яким чином суд в Страсбурзі може дійти рішення? Зрештою ж, основні докази – в тому числі, той самий "Бук", давно вже перебувають в Росії, якщо ще не були знищені. Сама Росія, ясна річ, ніякого слідства з цього приводу не веде (свого часу проголосила, що розпочне таке слідство, але потім просто накидала купу версій на кшталт "іспанського диспетчера" та 5-кілометрового українського винищувача та й заспокоїлася на цьому), а прецеденту, коли судді в Страсбурзі виносили звинувачувальний вирок проти якоїсь країни, не маючи прямих доказів, історія ще не знала. Як же вони зможуть це зробити тепер?

Зможуть. Все залежить від доказів самих позовників. Свого часу Європейський суд з прав людини, наприклад, ухвалив звинувачувальний вирок проти Великої Британії за дії її військ в Іраку. Так само була звинувачена Туреччина через свої дії на Кіпрі. Таким чином, якщо позовникам вдасться, перш за все, довести, що на тій українській території, над якою був збитий "Боїнг", панував контроль Росії – позов матиме успіх, і Росія буде звинувачена судом.



Залишки збитого "Боїнга" рейсу МН17

Так от: якщо позови до страсбургського суду будуть успішними – вони, в свою чергу, можуть стати прецедентними для процесу в Нью-Йорку. Тому що наразі в міжнародному законодавстві існує процедура, згідно з якою всі країни, які підписали Конвенцію ООН з прав людини, несуть колективну відповідальність за захист прав людини в усьому світі. Таким чином – неважливо, в якій країні відбулося порушення цих прав або громадяни (чи установи) якої країни винні: вони вважатимуться винними в будь-якій країні світу, яка підписала цю конвенцію. Отже, якщо російські банки засудять в Страсбурзі – їх майже автоматично засудять і в Нью-Йорку. З усіма наслідками.

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