"Справедливе покарання": Турчинов прокоментував удари по Сирії

Секретар РНБО України Олександр Турчинов назвав "адекватною реакцією" ракетні удари коаліції на чолі зі США по військових базах влади Сирії у відповідь на хімічну атаку.

Про це Турчинов написав у своєму Facebook.

"Американські військові та їх союзники, які нанесли точкові удари по сирійських військових об’єктах, продемонстрували свою професійну та адекватну реакцію на використання хімічної зброї режимом Асада", – висловив переконання секретар РНБО.

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Агресивні заяви та попередження Кремля, завдяки військовій допомозі якого продовжує існувати сирійський режим, не змогли зупинити справедливого покарання,

– додав Турчинов.

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Нагадаємо, 14 квітня США, Великобританія та Франції здійснили військову операцію в Сирії у відповідь на здійснену хімічну атаку урядовими силами Сирії, внаслідок чого загинули щонайменше 70 осіб.



У результаті військової операції США та союзників було уражено об'єкти, що мають стосунок до програми сирійського уряду щодо використання хімічної зброї. При цьому жоден із російських об'єктів у Сирії не постраждав.



Натомість від атак у Сирії постраждали троє цивільних.