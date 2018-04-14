13:04
14 квіт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
15°C
16°C 6°C
  • неділя
    20°C 8°C
  • понеділок
    21°C 10°C
  • вівторок
    20°C 11°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВІЙНА У СИРІЇ МАРК ЦУКЕРБЕРГ ВІЙНА НА ДОНБАСІ САНКЦІЇ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Велосипед Ангели Меркель. Заборона Telegram
Вєсті Кремля
22:54, 13 квітня
Вєсті.UA. Невиконані обіцянки Порошенка.
Вєсті.UA
22:28, 13 квітня
Сепаратизм і геополітична гра: хто розгойдує ситуацію на Закарпатті
ЦРУ
09:15, 13 квітня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Вагітність і пологи
Згадати все
00:16, 13 квітня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ВІЙНА У СИРІЇ МАРК ЦУКЕРБЕРГ ВІЙНА НА ДОНБАСІ САНКЦІЇ

"Справедливе покарання": Турчинов прокоментував удари по Сирії

314 Читать новость на русском
Турчинов прокоментував удари по Сирії
Турчинов прокоментував удари по Сирії / Фото з вільних мереж

Секретар РНБО України Олександр Турчинов назвав "адекватною реакцією" ракетні удари коаліції на чолі зі США по військових базах влади Сирії у відповідь на хімічну атаку.

Про це Турчинов написав у своєму Facebook.

"Американські військові та їх союзники, які нанесли точкові удари по сирійських військових об’єктах, продемонстрували свою професійну та адекватну реакцію на використання хімічної зброї режимом Асада", – висловив переконання секретар РНБО.

Читайте також: Путін відреагував на атаку по Сирії

Агресивні заяви та попередження Кремля, завдяки військовій допомозі якого продовжує існувати сирійський режим, не змогли зупинити справедливого покарання,
– додав Турчинов.

Читайте також: Військовий удар по Сирії: у мережі публікують фото і відео

Нагадаємо, 14 квітня США, Великобританія та Франції здійснили військову операцію в Сирії у відповідь на здійснену хімічну атаку урядовими силами Сирії, внаслідок чого загинули щонайменше 70 осіб.

У результаті військової операції США та союзників було уражено об'єкти, що мають стосунок до програми сирійського уряду щодо використання хімічної зброї. При цьому жоден із російських об'єктів у Сирії не постраждав.

Натомість від атак у Сирії постраждали троє цивільних.

Теги: Війна у Сирії Новини України Новини політики РНБО Олександр Турчинов
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
О пользе
сьогодні, 12:01 О пользе "зрады": кто играет ключевую роль в судьбе Украины
Юрій Бутусов 505
Реалії пенсійної реформи: що буде людьми, які через 30 років вийдуть на пенсію
сьогодні, 10:00 Реалії пенсійної реформи: що буде людьми, які через 30 років вийдуть на пенсію
Роман Семенуха 668
Луганчанам приходится привыкать к ужасному российскому качеству всех продуктов
сьогодні, 08:40 Луганчанам приходится привыкать к ужасному российскому качеству всех продуктов
Ольга Черненко 1537
Луганськ сьогодні: як прославити
13 квітня, 22:01 Луганськ сьогодні: як прославити "ЛНР", увіковічити "падших" і не засміятися
Блог Медіа 2134
Куди поїхати на травневі свята в 2018 році: 7 крутих ідей
13 квітня, 20:02 Куди поїхати на травневі свята в 2018 році: 7 крутих ідей
Настя Сукач 1813
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук