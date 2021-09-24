Слідство вважає, що дії екскомандира призвели до смерті 3 мітингувальників та тілесних ушкоджень понад сотні людей. Слідчі ДБР здійснюють досудове розслідування.

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Екскомандиру "Беркуту" повідомили про підозру

Про підозру повідомили екскомандиру батальйону міліції особливого призначення "Беркут" Головного управління МВС України в Харківській області за обставинами організації незаконного перешкоджання акціям протесту 18 лютого 2014 року у центрі Києва.

Слідство встановило, що підозрюваний, "виконуючи явно злочинний наказ керівництва Міністерства внутрішніх справ України та ГУ МВС України в міста Києва", організував:

вчинення підпорядкованими співробітниками терористичного акту;

забезпечив безпідставне і незаконне невибіркове застосування співробітниками "Беркуту" спецзасобів та вогнепальної зброї по мітингувальниках.

Мета цих дій – залякування населення та перешкоджання масовому руху учасників акцій протесту з Майдану Незалежності до Верховної Ради для підтримки голосування парламентарями за повернення до Конституції України 2004 року, що передбачала обмеження повноважень президента,

– розповіли в Офісі генпрокурора.

Там також встановили, що дії екскомандира призвели до тяжких наслідків, зокрема:

вбивств 3 мітингувальників;

спричинення тяжких тілесних ушкоджень – 14 особам;

середньої тяжкості – 59;

легких – 123;

а також щодо 3 осіб – вчинення насильницьких дій, які завдали фізичного болю та не спричинили тілесних ушкоджень.

Підозрюваному інкримінують організацію, на виконання явно злочинного наказу, перевищення влади та службових повноважень працівником правоохоронного органу, терористичного акту, незаконного перешкоджання проведенню зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій, умисних вбивств та закінчених замахів на вбивства, заподіяння умисних тяжких тілесних ушкоджень.

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