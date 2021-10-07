Харківська обласна прокуратура розпочала кримінальне провадження, а у червні справу передали до суду. Нині розгляд продовжується, 7 жовтня допитали потерпілих – родичів загиблих.

Читайте також Пожежа у будинку престарілих у Харкові: все, що відомо – фото, відео

Вогнегасника не було

Першою була Мар'яна Паніна, яка втратила батька. Жінка розповіла, що її тато перебував у пансіонаті з вересня 2020 року. За його проживання сім'я щомісяця сплачувала 5 500 гривень.

Гроші передавали під час відвідин, за сплату розписувалася у журналі. У холі на першому поверсі вогнегасника не було. Обігрівачів там також не бачила,

– згадує потерпіла.

Позову про відшкодування Мар'яна Паніна не подавала.

Пансіонат порекомендували соцпрацівники

Другою відповідала Алла Запольська, яка за 6 500 гривень на місяць влаштувала 90-річного батька до пансіонату 19 січня. Поселити його до приватного пансіонату порекомендували соцпрацівники з держустанови.

Він там пробув буквально три дні, 19, 20, 21. Він був ходячим, за все життя ні разу не був у лікарні. Написали список, що треба купити: 100 рукавичок, памперси. Мене ще здивувало, для чого, він же ходячий, не лежачий, клейонку. Купила на тисячі півтори,

– розповіла жінка.

З ким укладала договір про перебування тата в установі, не пам’ятає, договір залишився вдома. Алла позивається до суду і вимагає матеріальне відшкодування у 300 тисяч гривень.

Потерпілий вимагає 4 мільйони

Допитали також потерпілого Валерія Чернова. У пожежі загинув його батько, який перебував у пансіонаті з грудня 2020 року. Інформацію про пансіонат знайшов в інтернеті. Сплачував 6500 гривень на місяць. Договір з печаткою про перебування батька Валерія у пансіонаті підписала Ольга Кравченко.

Потерпілий упізнав підозрюваного Мірончука – саме він показував умови в пансіонаті. Умови й харчування задовольняли. 5 січня на день народження батька бачив востаннє. Розмовляв телефоном за кілька днів до пожежі. Валерій вимагає відшкодування на 4 мільйони: по мільйону з усіх підозрюваних.

Зверніть увагу! Харківська прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно 4 осіб, які були причетні до пожежі у будинку престарілих. Наразі вони перебувають під вартою.

У справі про пожежу в пансіонаті у Харкові допитують потерпілих / Фото "Суспільне"

Пожежа в будинку пристарілих у Харкові